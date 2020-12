El costoso y sensacional outfit de miles de dólares de Melania Trump

La primera dama de los Estados Unidos y esposa del presidente republicano Donald Trump, se lució en un mitin en el estado de Georgia este sábado

Un sensacional abrigo de cuero rojo combinado con unos exclusivos tacones, la hicieron estar a la moda en este evento político republicano

Melania Trump, esposa del presidente Donald Trump y primera dama de los Estados Unidos lució sensacional este sábado en un mitin político republicano en Georgia.

De acuerdo con el Daily Mail, el vestido que hizo que la primera dama deslumbrara es un Alexander McQueen de $ 6,200 dólares.

Además, combino su outfit con unos tacones del diseñador español, Manolo Blahnik, de estampado de cebra de $875 dólares al unirse al republicano, Donald Trump en Georgia.

Con 50 años, Melania lució el abrigo plisado con doble botonadura presentado en la pasarela parisina en otoño, según el diario británico.

Esta es la primera aparición en un mitin de campaña de Melania Trump junto a su esposo en Georgia tras la derrota electoral del pasado tres de noviembre.

La exmodelo y primera dama, portó el abrigo de alta costura de otoño del año pasado. Además, Melania usaba un top negro de manga larga con cuello redondo en capas debajo de la prenda, según el Daily Mail.

Diferente outfits de la Primera Dama, Melania Trump

El outfit completo de Melania Trump costaría más de $7,000 dólares, lo que en pesos mexicanos se traduciría en más de 140 mil pesos. Esta no es la primera vez que la exmodelo deslumbra con sus particular forma de ir a la moda. El día que se presentó a votar en Palm Beach, Florida la primera dama fue captada con un look menos invernal pero más costo y glamuroso.