¿Otro cheque de $1,400? Hay esperanza de que entreguen más ayudas

Según el calendario de la agencia, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre llegarán los últimos dos cheques adelantados. Tenga en cuenta que si el bebé acaba de nacer o aun no ha nacido es probable que no haya podido incluirlo en su última declaración de impuestos, pero aun así podrá reclamar el dinero que le corresponde.

Reclamar el Crédito Tributario por Hijos en 2022

Si no alcanza a reclamar la ayuda de su hijo este año o el pequeño aun no ha nacido, no se preocupe. Puede que no reciba los cheques anticipados, pero podrá reclamar el monto total de la ayuda en su declaración de impuestos de 2021, donde podrá registrarlo como dependiente, informó Telemundo.

Hasta ahora, la agencia de recaudación de impuestos ha entregado tres de los seis cheques mensuales y aun tiene pendiente entregar los pagos restante el próximo 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre.