Advierten de otro brote de salmonelosis ahora en palitos de salami

Este fin de semana, la agencia federal informó que el nuevo brote de salmonelosis está vinculado a palitos de salami de la marca Citterio y detalló que hasta ahora se han registrado 20 personas enfermas, de las cuales 3 han tenido que ser hospitalizadas. La buena noticia es que no se han reportado muertes relacionadas a este brote.

Algunos síntomas de que puede haberse contagiado

Usted debe acudir urgentemente a un doctor si presenta: Diarrea y fiebre superior a 102 ° F. Diarrea durante más de 3 días que no mejora. Diarrea sanguinolenta. Tantos vómitos que no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como no orinar mucho, sequedad de boca y garganta, sentirse mareado al ponerse de pie. Todos son síntomas de la salmonelosis.

Recuerde también que los CDC alertó recientemente de un brote más grande salmonelosis por cebollas que llegaron importadas desde Chihuahua, México. Las autoridades de salud indicaron que hasta ahora han registrado 652 casos de personas enfermas por el consumo de las cebollas contaminadas en 37 estados de Estados Unidos. De las personas que se contagiaron, 129 han terminado hospitalizadas.