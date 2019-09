Otoño Plus Size: Las mejores ofertas de tallas grandes cool

Página

Otoño llegó y actualmente la moda no solo es para las tallas pequeñas, solo necesitas conocer tu figura y descubrir el estilo de ropa que mejor te quede. A continuación se comparte la lista de algunas tiendas para Otoño Plus Size.

De acuerdo con el portal Glamour, en esta lista podrás encontrar 10 tiendas que cuentan con ropa cómoda, a la moda y más para a las Plus Size girls:

1.- Navabi Fashion: Esta tienda se interesa en la moda para mujeres curvy. “Cuenta con servicio de atención y recomendación de experta y es la tienda online favorita de modelos como Clémentine Deseaux. La blogger francesa es imagen de esta firma que como ella defiende el movimiento #MorePlusSize”, escribe el portal.

2.- Lane Bryant: Cuenta con una gran variedad de vestidos con distintos tipos de cortas y formas. utiliza las tendencias actuales con un toque de sofisticación.

3.- Carmakona: Faldas de lápiz, pantalones de cuero, tops con transparencia, pantalones de cuero… esto y más podrás encontrar en la tienda, que brinda un estilo trend.

4.- Violeta by Mango: Los patrones de los pantalones se cortan especialmente para las tallas plus size. Se adaptan a la verdadera silueta femenina y se fabrican ropas que llegan hasta talla 52.

5.- Monifc: Es la tienda en línea adecuada para las mujeres que buscan looks sofisticados. Se especializan en monos y vestidos.

6.- Asos Curve: Cuentan con mucha variedad de ropa para el trabajo y se especializan en ropa eventos.

7.- Simply Be: Adaptada a las tendencias, ofrece lencería, zapatos y belleza.

8.- Mei Smith: Si lo que buscas es un estilo minimalista, ese sitio es el adecuado para ti ya que podrás encontrara prendas de punto, colores neutro, cortes oversize, etc.

9.- Torrid: Jeans, tops, vestidos para la vestimenta casual, aunque también dispondrás de lencería, trajes de baño y ropa para hacer ejercicio.

10.- Target: “Con una selección de tallas hasta la 56, y a unos precios muy asequibles, ropa para todos los momentos, desde homewear hasta baño, activewear o prendas para ocasiones más formales”, menciona Glamour.

También se recomienda que visites la tienda en línea, Shein y que cuenta con una gran variedad de ofertas en tallas grandes.

La moda no es solo para un tipo de cuerpo o para una población determinada, por ello es que los estereotipos de belleza que antes la industria de moda tenía arraigada no debe de afectar tu seguridad. Checa las siguientes prendas recomendadas por El Universal, que no pueden faltar en tu armario para esta temporada Otoño- invierno.

Falda Plisada. te mantendrán abrigada y al mismo tiempo – gracias al corte de la falda- balancearás tu figura. Combina bien con una playera estampada. Vestido Bicolor. Es un método utilizado para generar la ilusión óptica de cuervas en el cuerpo. Este tipo de vestido queda bien en todas. Para eventos formales, utiliza un vestido bicolor negro y blanco.

Trench Coat. “Este tipo de abrigos deberían ser parte de tu closet básico ya que su diseño se ha convertido en el accesorio favorito de todas las chicas curvy” escribe El Universal, “Sus cintas y corte resalta tu figura de una manera muy sutil y elegante. No olvides que el color rojo está en tendencia en esta temporada”.

Cada cuerpo es una manifestación para celebrar la inclusión y la representación de los seres humanos en cada talla y forma sin dejarse llevar por estereotipos de belleza que -principalmente en años anteriores- la industria de la moda imponía.

2017 fue un año excelente para todas las chicas de talla grande al encontrar representación en 27 Plus Size Models que caminaron por la pasarela, con vestimentas creadas por Christian Siriano, Michael Kors y otros diseñadores más. Además, de que la supermodelo Tyra Banks televisó -para entonces- una nueva temporada (ciclo 24) de la serie America’s Next Top Model en el canal VH1 en la cual, la modelo de talla grande, Ashley Graham participó como jueza. además de que contó la participación de KhrystyAna, “Una activista de cuerpo positivo de 32 años que rompe el molde del concurso en edad y tamaño, y alguien cuyo éxito hemos estado viendo con entusiasmo”, de acuerdo con el portal Brit Media.