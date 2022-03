Un portavoz de la OTAN aseguró que el presidente Vladimir Putin no puede ganar su guerra “no provocada e ilógica”

El portavoz indicó que la OTAN se vería “obligada a tomar las medidas apropiadas” en caso de un ataque químico o nuclear

“Puedo garantizar que la OTAN está lista para responder proporcionalmente”, dijo el secretario general adjunto de la OTAN

Nueva amenaza a Rusia. El secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, dijo que la “guerra bárbara” del presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania desde hace un mes es una guerra que no puede ganar, informó The Associated Press.

En una entrevista con The Associated Press, el exministro de Relaciones Exteriores rumano y embajador en Estados Unidos agregó que la OTAN se vería “obligada a tomar las medidas apropiadas” en caso de un ataque químico o nuclear, lo que sigue a una serie de comentarios siniestros de funcionarios de Moscú que se niegan a descartar su uso. Geoana se negó a decir cuáles serían esas medidas.

OTAN lanza fuerte amenaza a Putin

“La OTAN es una alianza defensiva, pero también es una alianza nuclear”, dijo. “Si van a utilizar armas químicas u otros tipos de sistemas de alta gama contra Ucrania, esto cambiará fundamentalmente la naturaleza de la guerra que el señor Putin ha librado contra Ucrania”.

“Puedo garantizar que la OTAN está lista para responder proporcionalmente”, agregó. Geoana dijo que el ataque de Rusia a un teatro en la ciudad portuaria sitiada de Mariupol, que según las autoridades ucranianas el viernes mató a unos 300 civiles, es “otra prueba de que la guerra de Putin es una guerra no provocada, ilógica y también bárbara”.