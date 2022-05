“Te lo juro, teníamos planes hasta de casarnos, habíamos visto casa y todo y de repente… Yo le dije ‘no, no, no’, tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo, estuvimos casi un año juntos, cuando ‘¿dónde estás corazón?’ (nombre de una canción de la colombiana), yo fui el primero, antes del argentino (refiriéndose a Antonio de la Rúa)”.

“Además, en esa época, yo con ella me porté muy leal y fiel, pero yo no era ni leal ni fiel, pregúntale a mi ex, yo de los 55 para acá me’aplomé’, dije ‘no más’, porque te distrae, estar con una y con otra te distrae, te desenfoca, como dicen acá (en México, país donde se realiza este reality show), te ‘desmadra'”, dijo el actor puertorriqueño.

Antes de dar por terminado este tema, y ante la insistencia de Niurka que hubiera sido una buena idea haber seguido su relación con Shakira a pesar de que él tenía mayor éxito en ese entonces, Osvaldo Ríos aseguró en La Casa de los Famosos que eso no hubiera funcionado, aunque lo que dijo a continuación no se lo esperaba nadie.

“Lo bailado no te lo quita nadie”: Osvaldo Ríos

“La pasé muy bien y lo bailado no te lo quita nadie, pero no, no, no, o te ‘aplomas’ o la vida te pasa factura también, porque es el karma”, le dijo a Niurka el actor Osvaldo Ríos, quien de acuerdo con información de Telemundo, duró menos de un año como novio de Shakira, quien hoy en día es pareja del futbolista español Gerard Piqué.

“Un caballero no tiene memoria”, “Qué pocos hombres”, “Ridículo”, “Y cariño, primero es el que llega al corazón, no a la piel, ¿ok?”, “No es un caballero”, “Qué pocos hombres hablando de mujeres”, “Si no fueran famosas las parejas, ni las mencionaran”, “Muy mal por Osvaldo Ríos andar divulgando esas cosas”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)