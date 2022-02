Siguen las malas noticias en el mundo del espectáculo, pues ahora se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del reconocido director y actor puertorriqueño de teatro Dean Zayas, quien murió a los 83 años de edad sin que se dieran a conocer más detalles de su deceso. El también actor Osvaldo Ríos fue de los primeros en reaccionar a esta noticia.

Cabe recordar que en 2016 se le detectó cáncer de próstata, enfermedad que logró superar y que le trajo muchas enseñanzas: “Uno tiene temor al principio cuando te hablan de la palabra esa (cáncer), pero de alguna manera yo siempre decía: ‘si Dios me ha puesto todo lo que estoy haciendo ahora, cómo me va a llevar así de repente, en medio de todo lo que está sucediendo y estamos haciendo'”, expresó el actor en una entrevista.

Pero no solo Osvaldo Ríos reaccionó al fallecimiento del director y actor puertorriqueño de teatro Dean Zayas, sino que también hicieron lo propio diferentes personalidades de la farándula, entre ellas la cantante de ópera Zuly López, quien se despidió de la siguiente manera:

“¡Gracias por tanto, amado maestro!”

Por su parte, el actor Omarjadhir Flores también utilizó sus redes sociales para darle el último adiós a Dean Zayas: “Hace un mes te estaba escribiendo una carta para enviartela por email, agradeciéndote por todo lo que me enseñaste y lo que hiciste por mí. La mantuve conmigo para corregir algunos errores. Mi mayor error fue no enviartela tal como estaba. Me quedé con las ganas de decirte cuánto significas para mí”.

“El legado que has dejado al teatro puertorriqueño ha sido inmenso y espero que las futuras generaciones sepan atesorarlo, respetarlo y valorarlo. Mi corazón está roto y siento una profunda tristeza. Siempre serás inspiración para mí. Fuiste pieza fundamental en mi formación como actor y productor”.