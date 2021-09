Óscar De La Hoya violación infancia: “Tengo paz conmigo mismo”

Tras haber contado su traumática infancia, el boxeador afirma sentirse más liberado que cuando peleaba en la década de los 90, incluso menciona que eso le ayudó a sentir la confianza necesaria para volver a ponerse los guantes arriba del ring, en una pelea que pretende sacar chispas.

“Tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me ha dado el fuego para seguir. Todo lo que me ha pasado, ha pasado por alguna razón. La vida ha sido dura, siempre me he arrastrado a mí mismo seis pies bajo tierra. He estado ahí, casi he estado ahí”, dijo en la entrevista el atleta.