Oscar de la Hoya ha reconocido que le dolió la decisión del Canelo y en una entrevista con ESPN Deportes comentó no tenía claro porque estaba descontento si le habían conseguido un gran contrato. “El hecho de que está peleando por menos dinero, eso sí es lo que tiene medio confundido y me duele un poco porque yo pensé que había hecho un gran trabajo para él”, dijo el actual promotor de boxeo.

Oscar de la Hoya apoyando al Canelo

“Óscar de la Hoya estuvo presente junto a su novia ayer en la pelea de Canelo”, decía la cuenta; pero los comentarios fueron: “Hay no la novia parece que iba vestida de teibolera”, “De que teibol la saco???”, “La novia parece stripper, no le va”, “Con el dinero se compra todo, menos la clase”, “¡Qué porte y elegancia! de la novia por un momento la confundí con la princesa Lady Diana sobre todo por ese gustó tan exquisito y discreto”.

Mientras que a otros sí les sorprendió el repentino cambio de actitud de Oscar de la Hoya con el Canelo y desconcertados preguntaban: “Pues no que eran rivales??”, “Y esooo que no estaban peleados?”, “Qué pasó no que terminaron mal??? Bien listo Oscar y la novia fueron para que también salgan en las notas de hoy!!! Si tonto no es!!!!”, “Y todo lo que habló mal del Canelo? Aaah es que el sí da espectáculo y no como cuando peleaba De La Hoya jajajaja”, agregaron sus seguidores en Instagram