“Lo que vi, y veo todo, Canelo ha estado jugando mucho al golf . Por experiencia, solía jugar mucho golf entre peleas y entre campos de entrenamiento . Te quita mucho. Sí, estás ahí fuera durante seis horas. Estás de pie, tus piernas están débiles y estás concentrado”, dijo Oscar de la Hoya, pero eso no sería todo.

Según reportó Milenio, minutos antes de que se llevara a cabo la pelea entre Gilberto Ramírez y Dominic Boesel, Oscar de la Hoya fue cuestionado acerca del desempeño, y posterior derrota, del Canelo Álvarez en su enfrentamiento contra el ruso Dmitry Bivol. El también llamado Golden Boy no se guardó nada en esta ocasión.

“Regresa a la básico”, le dice Óscar de la Hoya al Canelo

En esta misma intervención, Oscar de la Hoya fue más allá y se ‘atrevió’ a darle unos consejos a Saúl Canelo Álvarez luego de haber perdido de forma clara y contundente ante Dmitry Bivol: “Un luchador necesita estar enfocado. Vuelve a la mesa de dibujo, eso es todo. Golf, puedes jugar cuando tengas 90 años. Regresa a lo básico”.

Algo de lo que muy pocos estaban enterados es que el boxeador mexicano decidió cambiar sus hábitos alimenticios, lo que no pasó desapercibido para el Goldeno Boy: “Cuando cambia algo drástico como su dieta de la noche a la mañana, corre el riesgo de que no funcione para su cuerpo y no se ajuste adecuadamente. Tal vez debería haberlo probado entre peleas o algo así, pero sí se siente bien con eso, que así sea, pero lo vi un poco cansado”.