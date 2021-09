Malas noticias para Óscar de la Hoya

Tras revelar que fue violado a los 13 años, el exboxeador profesional es hospitalizado por coronavirus

“Estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año”, comentó

Las malas noticias no terminan. Luego de revelar que fue violado a los 13 años, el exboxeador profesional Óscar de la Hoya es hospitalizado por coronavirus. A través de sus redes sociales, compartió un video que preocupó a sus seguidores.

“¿Cuáles son las posibilidades de que lo consiga? (refiriéndose al coronavirus). Me he estado cuidando y esto realmente, realmente me pateó el trasero”, comentó el promotor de Golden Boy Promotions desde la cama de un hospital.

“Me siento mal, mal, mal”: Óscar de la Hoya

En otro video de apenas unos cuantos segundos, Óscar de la Hoya confesó que se siente “mal, mal, mal”, además de que no podía respirar bien y estaba muy adolorido. Cabe destacar que el ex pugilista tenía pactada una pelea ante Victor Belfort el próximo 11 de septiembre, pero por obvias razones, no podrá hacerlo.

No pasó mucho tiempo para que diferentes personalidades, tanto de la farándula como del deporte, le expresaran sus deseos de una pronta recuperación. Vaya que esta noticia tomó por sorpresa a los amantes del boxeo y al público en general.