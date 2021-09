Óscar De La Hoya cuenta la verdad tras estar internado

Confiesa que estuvo tres días en el hospital

Seguidores lo atacan "Puro cuento" El ex boxeador profesional, Óscar De La Hoya sorprende en redes sociales al aparecer contando la verdad de lo que pasó tras contagiarse de coronavirus, y seguidores se van en contra de él, argumentando que el boxeador "hizo mucho escándalo" y que nada de su gravedad era cierta, a pesar de que fue incluso a parar al hospital. Fue el pasado 3 de septiembre cuando se daba a conocer que el ex boxeador mexicano- estadounidense, Óscar De La Hoya se encontraba en el hospital después de haberse contagiado de coronavirus, provocando que las alarmas se encendieran entre sus seguidores al ver lo delicado que el medallista olímpico estaba. Óscar De La Hoya es hospitalizado por coronavirus A través de sus redes sociales, el promotor de boxeo confesó que se encontraba hospitalizado por coronavirus, compartiendo un video que llegó a preocupar a sus miles de seguidores en Instagram: "¿Cuáles son las posibilidades de que lo consiga? (refiriéndose al coronavirus). Me he estado cuidando y esto realmente, realmente me pateó el trasero". Posteriormente a estas fuertes declaraciones, Óscar De La Hoya reveló que ya estaba vacunado y aún así la "estaba pasando muy mal". "Quería que escucharas directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje COVID-19 y no voy a poder pelear el próximo fin de semana. Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y cuídense".

Óscar De La Hoya cuenta la verdad de lo que le pasó Afortunadamente para el también cantante mexicano, las cosas fueron mejorando conforme los días, y su salud tuvo una gran mejoría a pesar del panorama que el exboxeador estaba brindando, y fue a través de sus redes sociales en donde revelaba la verdad de lo que le había pasado, no sin antes agradecer a todos por sus buenos deseos. En su cuenta oficial de Instagram, Óscar De La Hoya publicó un breve video en donde agradecía a sus más de 900 mil seguidores por sus palabras de aliento durante este momento tan difícil para él, argumentando que ya se encontraba mucho mejor y que no esperaba el día para poder regresar al ring y reanudar sus actividades.

“Estuve en el hospital tres días”; Óscar De La Hoya cuenta la verdad de lo que le pasó En el video, el cual ya cuenta con más de 47 mil me gusta, Óscar De La Hoya reveló toda la verdad tras estar internado, informando que afortunadamente ya se encontraba mucho mejor después de haber estado internado por varios días en el hospital y que finalmente lo habían dado de alta: “Hola chicos, ya estoy fuera del hospital, estuve ahí durante tres días, el COVID realmente me golpeó muy duro”, confesó al inicio de su video, mientras que veíamos al ex boxeador más recuperado y sentado en su cama, afortunadamente ya no se encontraba en el hospital y el panorama para él se veía mucho mejor.

“Estaba en la mejor forma de mi vida”; Óscar De La Hoya cuenta la verdad de lo que le pasó Ante estas palabras, Óscar De La Hoya confesó la verdad tras esta enfermedad y comentó que ante se encontraba en la mejor forma de su vida, argumentando que no esperaba el día para poder regresar al ring: “Estaba en la mejor forma de mi vida, y realmente no puedo esperar para volver al ring”, comentó con un semblante más tranquilo. Para finalizar su video, el ex medallista olímpico agradeció por todos los buenos deseos que recibió durante estos momentos tan difíciles para él, confesando que realmente los agradecía: “Muchas gracias por todos sus buenos deseos y todo su apoyo. Realmente lo aprecio”, finalizó Óscar De La Hoya tras revelar la verdad de lo que le pasó tras estar internado por coronavirus.

"Puro cuento"; seguidores reaccionan Y es que a pesar de que Óscar De La Hoya ya se encontraba mucho mejor de su estado de salud, muchos de los seguidores del programa de Despierta América, quienes también publicaron este video en su cuenta de Instagram, se fueron contra el ex boxeador, argumentando que había hecho "mucho alboroto". "Puro cuento me parece, y me molesta que jueguen con esta enfermedad que a matado a miles", "Por favor, millones han muerto, y este armó tremendo drama, se ve muy bien para alguien que hace una semana estaba disque delicado", "Experto en mentir, así engañó a la esposa", "Pero que cambio está como nuevo", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video de Óscar De La Hoya.

Óscar De La Hoya cuenta terrible confesión sobre los problemas de su infancia El exboxeador Óscar De La Hoya quien demostró un gran talento arriba del ring, siendo uno de los pugilistas más destacados de su época brillando junto al campeón mundial Julio Cesar Chávez, hace increíble revelación durante una entrevista, donde sus palabras sorprendieron a los internautas. Cabe mencionar que Óscar De La Hoya fue el ejemplo para todos los pequeños que buscaban ser como el en el cuadrilátero, pero todo sería totalmente diferente fuera del ring, ya que su vida estuvo llena de polémica donde involucró las fiestas, el alcohol y las drogas estuvieron involucrados, según Los Ángeles Times.

Hace inesperada confesión Al parecer estos problemas personales que evitaron que el 'Golden Boy' llegará a lo más alto en el mundo del boxeo hicieron que tuviera una infancia traumática. Incluso el mismo atleta realizó en la entrevista que cuando era un niño de tan solo 13 años fue victima de una violación. De hecho De La Hoya planea volver al cuadrilátero este 11 de septiembre luego de haber anunciado su retiro del boxeo profesional en el año del 2008. En esta ocasión enfrentara al peleador brasileño de artes marciales mixtas Vitor Belfort, el cual promete ser una exhibición espectacular.

"Tengo paz conmigo mismo" Tras haber contado su traumática infancia, el boxeador afirma sentirse más liberado que cuando peleaba en la década de los 90, incluso menciona que eso le ayudó a sentir la confianza necesaria para volver a ponerse los guantes arriba del ring, en una pelea que pretende sacar chispas. "Tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me ha dado el fuego para seguir. Todo lo que me ha pasado, ha pasado por alguna razón. La vida ha sido dura, siempre me he arrastrado a mí mismo seis pies bajo tierra. He estado ahí, casi he estado ahí", dijo en la entrevista el atleta.

"Fui violado a los 13 años por una mujer mayor" Para poder sobreponerse de los problemas en su vida el 'Golden Boy' dice que tuvo que acudir con un chamán para que le ayudaría a encontrar un equilibrio mental. Incluso reveló que unos de sus más grandes traumas fue que a los 13 años perdió su virginidad con una mujer mayor. "Muchas cosas, muchas cosas… puertas que nunca cerré, que dejé abiertas desde que era un niño. Son muchas cosas…ahora tenía que entonces lidiar con el pequeño Óscar. Fui violado a los 13 años por una mujer mayor, entonces fueron muchas. A los 13 perdí mi virginidad, básicamente fui violado. Tenía 13 y estaba en Hawái en un torneo, ella era una mujer mayor de como 35 años", dijo el empresario.