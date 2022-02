A través del Instagram de Despierta América, los seguidores del programa comenzaron a dar sus respectivos puntos de vista: “La decadencia de un ídolo…”, “Que locura eso parece todo menos un cumpleaños”, “La crisis de los 50”, “Vulgar totalmente no hay necesidad de tomarse fotos así”.

Tanto Oscar de la Hoya , como su novia Holly, compartieron los momentos que vivieron en el festejo del ex boxeador, en donde, se le puede ver al cumpleañero ¡Sin pantalones!, y a su guapísima novia modelo en lencería partiendo un pastel, al empresario no tardaron en lloverle críticas.

El ex boxeador y cantante México estadounidense, acaba de cumplir sus 49 años, y su forma de festejarse fue bastante comprometedora, le han llovido cientos de críticas debido a su forma peculiar de celebrarlo junto a su novia, la modelo Holly Sonders. Sin embargo los comentarios pusieron en duda la sexualidad de la novia: “¿Es una mujer?”, “Lo mismo me pregunto parece un hombre que se transformó, se operó”, le dijeron en los comentarios del Instagram de El Gordo y La Flaca.

Mientras tanto, famosos escribieron: elieseckbach: “Happy birthday Oscar”, samuraydelsol: “Feliz cumpleaños champ”, ninetterios: “Happy Birthday amigo muchas bendiciones cheers”, “noeliaofficial: “Happy Birthday my friend 👏”, además de las felicitaciones de otras celebridades como Ricki Martin, Alejandro Sanz, George López, entre otros…

“Ella es trans?”, “Da tristeza en lo que sea convertido y que ejemplo para los hijos no hay necesidad de mostrarse así en las redes”, “Eso es un travesti”, “Que triste, dejó a la esposa”, “Dejo a su esposa por esta silicona”, “¿Cual es el problema que sea travesti? Si se ve feliz”, “Esos 2 hombres tan corrientes!”, “¿Que dirán su hijos de estas fotos?”.

Además de las críticas que recibió por la excéntrica temática casi “al desnudo” con su nueva novia, Oscar de la Hoya recibió mas y más comentarios negativos sobre el comportamiento de la Hoya, quienes dicen que debería de comportarse como un hombre maduro, y no como uno de 18 años…

Holly Sounders es una ex golfista profesional y también periodista deportiva. Nació en Marysville, Ohio, Estados Unidos, y el primer acercamiernto que tuvo con el ex boxeador, fue meramente por cuestiones de trabajo, pero la chispa los unió y ahora están juntos desde hace unos pocos meses.

“Es un momento idóneo para explorar la cultura e identidad latina, y sobre todo, la mexicana en Estados Unidos. Usualmente, cuando hablo de mis raíces, me dicen ‘eres 50 por ciento americana, 50 por ciento mexicana’. Y yo contesto: ‘no, soy 100 por ciento americana y 100 por ciento mexicana’. “No tendríamos por qué escoger, vivimos en generaciones distintas, pero para nada tendría que haber esta división que ha permeado por años. Te apegas al español, pero aprendes inglés. Antes tenías que quitarte el acento, ahora está permitido, es una perspectiva distinta y este trabajo te ayuda a mostrarlo”, dijo en charla virtual. Junto con ella, estuvo el boxeador, medallista de oro olímpico y coestelar del documental, en el cual se establecen los precedentes para llegar a la pelea de junio de 1996 en el Caesars Palace, en donde derrotó a quien siempre fue su ídolo, Julio César Chávez. Los mexicanos jamás lo sintieron mexicano, jamás lo aceptaron como tal. Informó Agencia Reforma

Oscar de la Hoya cumpleaños: Es mexicano de corazón

“Es parte de un análisis de identidad cultural, porque mi familia es de México, pero yo me crié en Estados Unidos. Y siempre hubo este rechazo porque decían que no era de allá, pero crecí hablando español, y aprendí inglés creo que esas barreras no deberían existir”, señaló De la Hoya. “Siempre tendríamos que analizar esta oportunidad de la biculturalidad. Yo crecí escuchando música mexicana, en mi familia somos mexicanos, pero si estoy en Estados Unidos soy ‘la latina’, y si voy a México soy ‘la gringa’. Nuestra cultura ha evolucionado y hay menos segregación, pero llegar a esa pelea en la que se supone (que Julio César) ganaba, es un análisis de esa identidad”, añadió la actriz.

En la realización, que aún no tiene fecha de estreno en México, la esposa del empresario y directivo televisivo José Bastón incluye testimoniales y opiniones de personalidades como Mario y George Lopez, quienes hablan de las preferencias familiares y sus divisiones hacia Chávez o De la Hoya. Siendo ciudadanos estadounidense, pero de origen mexicano, eran calificados como “pochos”, y tuvieron muchos debates sobre su identidad cultural. Informó Agencia Reforma