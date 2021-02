Óscar Calixto está fugitivo por un homicidio a balazos de otro joven

Cuando los agentes del HPD llegaron, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida al muchacho y se le declaró muerto en el lugar, por lo que enseguida pidieron la presencia de los detectives de la División de Homicidios.

El reporte no detalla cuál de los testigos llamó a las autoridades para hacer el reporte de disparos.

El deceso de Óscar Canizales ha causado un profundo dolor en su familia, que abrió una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Paying Tribute to Oscar Canizales (Rindiendo tributo a Óscar Canizales), clamando por ayuda.

“Abrimos esta cuenta para ayudar a pagar los gastos funerarios de Óscar Canizales… él nos fue arrebatado de manera inesperada… este fondo ayudará a nuestra familia en este tiempo de necesidad”, dice Sheila Estrada al pedir ayuda.

Según Estrada, todos aquellos que conocieron a Óscar Canizales lo recordarán como un joven muy bueno y con un “gran corazón”, quien siempre estaba feliz y “trataba de hacer feliz a todo el mundo, incluso cuando él no tuviera un buen día”.

Estrada asegura que su familia quiere “darle un funeral como él se merece, en honor a su legado y para darle nuestro último adiós. Cualquier cantidad nos ayudará… siempre tendremos a O (Canizales) en nuestros corazones”, finaliza.

