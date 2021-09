Por su parte, una persona se expresó de la siguiente manera dando mucho de qué hablar: “Los mejores deseos pero, considero responsable decir que la vida tiene un comienzo y un final. Y obligar a nuestros padres que sufrir por nuesto deseo de conservarlos, no es humano”.

No pasó mucho tiempo para que internautas expresaran su apoyo para Óscar Cadena, quien está pasando por un difícil momento: “Mi adorado ‘Gordito’ va a estar bien hermosa. Decretado. Desde acá, toda la luz que él mismo ha irradiado siempre”, “Toda la mejor energía y mucha luz”.

Fue tal el éxito de Óscar Cadena, quien hoy en día enfrenta un grave problema de salud, aunque no se especificó cuál exactamente, que al mismo tiempo de conducir Cámara Infraganti, era el conductor del prógrama Cómplices en familia junto a Andrea Legarreta, ‘Borrego’ Nava y Gabriela Castro, quien se convertiría en su esposa.

Óscar Cadena comparte reglas de vida

Con poco más de mil seguidores en su cuenta de Instagram, Óscar Cadena ha compartido hasta el momento 73 publicaciones, en la mayoría de ellas temas relacionados a su labor como periodista, aunque en una de las más recientes, subió tres reglas de vida:

“Haz las paces con tu pasado para que no arruine tu futuro. Lo que otros piensen de ti, no es tu problema y La única persona capaz de hacerte feliz, eres tú mismo”. Las felicitaciones de parte de sus seguidores no pudieron faltar en esta ocasión.