La 94ta entrega anual de los premios Oscar comenzó por primera vez una hora antes fuera de cámaras con la entrega de ocho galardones que también incluyeron mejor maquillaje y peinado, para “The Eyes of Tammy Faye” (“Los ojos de Tammy Faye”), así como los honores a cortometraje, cortometraje animado y cortometraje documental.

Con una presencia latina que se extiende a múltiples categorías luego que apenas hubo alguna el año pasado, los Oscar regresan al Teatro Dolby de Los Ángeles para una ceremonia diferente, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

El premio al mejor cortometraje animado fue para “The Windshield Wiper” (“El limpiaparabrisas”) de los españoles Alberto Mielgo (director) y Leo Sánchez (productor), sobre un hombre de mediana edad que se pregunta a sí mismo y al público qué es el amor. “The Long Goodbye” ganó mejor documental y “The Queen of Basketball” mejor cortometraje documental.

Recobrar el interés de los televidentes no parece tarea fácil. Aunque la industria del cine se recuperó significativamente de la pandemia en 2021, el repunte ha sido irregular. A nivel mundial, el año pasado se vendió aproximadamente la mitad de las entradas que en 2019: 21.300 millones de dólares en 2021 frente a 42.300 millones, según la Motion Picture Association.

Los productores buscan revertir años de bajos ratings — coronados por sus peores el año pasado, cuando la celebración se trasladó a Union Station para un evento reducido debido a la pandemia — con una amplia lista de cambios que van desde la entrega de ocho premios una hora antes de la gala televisada (de la que se editarán fragmentos para la ceremonia), tres conductoras luego que no hubo maestro de ceremonias en tres años y números musicales que van más allá de las canciones nominadas (¿No se enteraron? ¡Sí se hablará de Bruno!)

Luis Fonsi será uno de los interpretes hoy de la canción “We Don’t Talk About Bruno” en la gala de los Óscar y, aunque está feliz por participar en esta ceremonia, lo que más ilusión le hace es celebrar la cultura latina y el castellano. “Estoy contentísimo de estar acá, por primera vez en los Óscar”, dijo a los medios Fonsi a su llegada al teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), donde se celebra la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood. Pero más feliz aún porque con la versión especial de la canción de la película “Encanto” que se verá esta noche en los Óscar, se celebrará “nuestra cultura latina, nuestro idioma castellano”.

Oscar 2022 ganadores: Las películas ya no solo se ven el cine

Y más cintas que nunca llegaron directamente a los hogares: de las 10 nominadas a mejor película este año, la mitad estaban disponibles en plataformas de streaming el mismo día del estreno o cerca. También está el desafío de llamar la atención mundial para una celebración de Hollywood después de dos años de pandemia y mientras la guerra de Rusia asola a Ucrania.

El productor del espectáculo, Will Packer, ha dicho que la guerra será respetuosamente reconocida durante la transmisión. “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Netflix, un western gótico de Jane Campion, llega con 12 nominaciones y buenas probabilidades de ganar el premio principal.