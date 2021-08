Se revelan secretos del conocido terroristas

Aseguran que quería asesinar a Biden y Obama

Revelan el ‘tenebroso’ motivo del líder de al-Qaeda

Aseguran que Osama Bin Laden quería matar a Obama y a Biden. Tras los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de los Estados Unidos, donde casi 3 mil personas perdieron la vida, el país emprendió una ‘guerra’ contra el terrorismo y sus líderes.

Casi 20 años después de aquella tragedia que marcó el curso de los Estados Unidos, se revela que Osama Bin Laden, el reconocido terrorista y líder del grupo extremista al-Qaeda conspiró para asesinar al entonces presidente Barack Obama y al ahora presidente Joe Biden.

El terrorista Osama Bin Laden quería matar a Biden y Obama

Peter Bergen, un reconocido experto en el tema del terrorismo, revela en su nuevo libro “The Rise and Fall of Osama bin Laden” (El ascenso y la caída de Osama Bin Laden) más detalles de la vida del líder extremista, de acuerdo con un informe de The Sun.

El autor, que también es analista de seguridad nacional de CNN señala los detalles gracias a entrevistas que realizó a familiares y aliados del terrorista Osama Bin Laden. Al parecer, el extremista buscaba ser el ‘centro de atención’ conforme se acercaba el aniversario número 10 de los atentados.