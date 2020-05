View this post on Instagram

El Corona Virus se llevó a nuestro Nono.. Luchaste 16 largos días como un guerrero ..! Descansa, fuiste el abuelo que me contagiaba con su alegria y optimismo..! Siempre estarás en nuestros corazones..! Ahhh y nos da paz saber que vas a ver a tu mami que siempre nos decías que soñabas con volver a abrazarla…