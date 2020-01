View this post on Instagram

Amanecemos con la triste noticia de la muerte de #leofernandez “El paparazzi”. Fue de los primeros reporteros senior que estuvo pendiente de mis pasos y muchas veces trabajamos juntos. Se me quedo grabada en la mente una charla hace muchos años en la que me dijo: “Cualquiera ahora con los teléfonos puede hacer un paparazzi, pero solo nosotros podemos contar correctamente la historia…”. Mis condolencias a su familia y descansa champion 🙏