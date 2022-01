¿Recuerdas el escándalo que Ke$ha causó cuando bebió de su propia orina en la serie de MTV Ke$ha: My Crazy Beautiful Life? La estrella podría haber estado haciendo algo bien. Tal como Coen van der Kroon escribe en su libro Montaña Dorada: La Guía Completa de la Orina (sí, es un libro de verdad): “Bebiendo tu propia orina y masajeándote con ella puedes permanecer completamente saludable y recuperarte desde los males más simples hasta las más serias enfermedades.” De hecho, por siglos su uso ha sido bien visto, y se ha pensado que tiene propiedades de curación especiales. Ahora, no vamos a recomendarte que cambies tu baño de burbujas por ese otro líquido amarillo, pero resulta que lo que has estado dejando ir por el inodoro en realidad sirve para muchas otras cosas. Aquí hay 10 usos extraordinarios que te pondrán a pensar: