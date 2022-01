De acuerdo con las historias de la banda de música mexicana, el grupo fue sorprendido con una avalancha de pedradas, las cuales si le hubieran llegado a golpear al chofer que manejaba el autobús hubieran ocasionado no solo perdidas materiales, sino perdidas humanas.

Vaya que la situación se ha puesto bastante complicada en México, y es que tras darse a conocer el asalto en diversas carreteras del país, nuevas denuncias aparecen ahora no solo de la ciudadanía, sino también de diversos grupos musicales, quienes transitan constantemente en estas calles para llegar a sus lugares de trabajo.

Lamentable situación. La Original Banda el Limón alerta en redes sociales al revelar que casi sufrían de un asalto, y no solo en una ocasión, sino en dos, poniendo en riesgo no solo las cosas materiales, sino también sus vidas: “Si le hubieran dado al chofer nos hubiéramos volteado”.

Mediante sus historias en Instagram, la Original Banda el Limón narró un poco de lo sucedido y contó como habían sido víctimas de un posible asalto si no se hubieran resguardado a tiempo de los ataques con piedras:

“Antes de llegar a Torreón, yo creo que unos 5 kilómetros antes de llegar a Torreón, también aventaron una piedra pero la verdad no alcanzó a pegarle al vidrio, pero hoy a delante de Monterrey ahora sí nos alcanzó”.

Posteriormente a esto, destacaron en donde había sufrió el intento de robo, en donde no solo les ocurrió una vez, sino en dos ocasiones: “Miren, ya están viendo lo que nos está pasando, delante de Monterrey ahorita en el medio día nos paramos a comer y en Torreón también nos pasó lo mismo”.

Tras esto, aseguraron que no era la primera vez que pasaban por un intento de asalto, ya que en otra ocasión habían contado con la misma mala suerte: “El gobierno de Monterrey pongan atención a esto porque no es la primera vez que pasa esto, en otra ocasión quebraron al de enfrente que por poco le dan de nuevo a nuestro chofer”.

Uno de los miembros de la Original Banda el Limón señaló que afortunadamente no le dieron al chofer con esa pedrada porque sino hubieran provocado un accidente aún más fatal y trágico, poniendo en riego sus vidas: “Dimos gracias a Dios que no le dieran a nuestro compañero en la cara porque está el vidrio destrozado”.

Pudo haber provocado accidentes fatales: La Original Banda el Limón sufre un intento de asalto

“Si le llegan a dar a nuestro chofer ahora sí habrá problema y sí harán algo y pondrán atención, entonces por favor antes de que pase algo más grave que ponga en riesgo la vida de los demás”, finalizó con su llamado al gobierno de la ciudad del norte del país.

“Así es mi gente afortunadamente no pasó daños a la gente, fue solo perdida materiales, ahora el problema va a ser que no podremos cruzar para el otro lado, porque así (con el vidrio roto) no nos dejaran pasar, el problema va a ser ahora buscar otro repuesto de vidrio”.