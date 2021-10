“No tengo vergüenza sobre mi orientación”. Ismael Cala le confiesa su secreto más ‘privado’ a Raúl González (VIDEO)

El retirado ex presentador de televisión Ismael Cala confesó su ‘mas privado’ secreto

Raúl González entrevistó a Ismael Cala y se sinceró sobre sus preferencias sexuales

El ex presentador de televisión manifestó su deseo de volver a la pantalla El periodista, conferencista y ex presentador de televisión Ismael Cala lleva 5 años alejado de la pantalla chica, pero su podcast D’mente positivo’ lo mantiene activo para el público que gustaba verlo en espacios como ‘Calando fuerte’, ‘El mundo informa’ y su programa de entrevistas ‘Cala’, para CNN que terminó en 2016, sin embargo, ahora ‘reapareció’ en Despierta América con una entrevista que le realizó Raúl González. Relacionado Camilo Morejon ebrio mató a tres personas y ahora está fugitivo (FOTOS) Aroldo Enrique Paz es capturado tras asesinar a su madre adoptiva (FOTOS) Alejandro Mayorkas, jefe del DHS, da positivo a COVID-19 El conferencista de 52 años se sinceró de tal manera con Raúl González, que no tuvo el menor reparo de hablar sobre sus preferencias sexuales, dejando claro que vive en pareja y que es orgullosamente gay, aunque no lo expreso de dicha manera pero todo quedó bastante claro. Ismael Cala se confesó con Raúl González “En @despiertamerica en domingo tuve la oportunidad de conversar con este gran profesional y ser humano. Ismael abrió las puertas de su casa y su corazón para hablarme como nunca antes lo había hecho. Gracias, Ismael por este CARA A CALA”, es la descripción que compartió Raúl González para la entrevista. Y es que el conferencista no se guardó ningún tema y confesó estar más a gusto que nunca con su manera de ser: “El Ismael Cala que hoy habla contigo es un Ismael Cala que de verdad yo amo…”, comenzó explicando mientras cocina y Raúl González le pone mucha atención a sus palabras.

Ismael Cala confesó temas privados a Raúl González Mientras cocinaba huevos y el desayuno para su invitado Raúl González, el ex presentador de televisión precisó: “Yo he sido amenazado de muerte varias veces en mi vida, una vez en CNN entrevistando a un candidato a la Presidencia de Guatemala y al terminar el show fui al feed de Twitter y había miles de comentarios positivos y negativos, pero uno decía ‘Si te asomas por Guatemala te volaremos la cabeza’ y créeme que sí esa noche yo no dormí”, expresó. Y recordó también una experiencia con Hugo Chávez, el presidente de Venezuela: “Una vez me mencionó en televisión y yo dije ‘Dios mío, este señor sabe que yo existo’, pero la verdad que uno siente la responsabilidad y el peso…”, y dijo que extraña bastante la época en que se le consideraba ‘El rey de la entrevista’.

Ismael Cala contó una anécdota de Jorge Ramos a Raúl González “Estando en CNN yo tuve que hacer un trabajo personal con Cala porque como personaje le ganaba a Ismael, a la persona que era cuando se apagaban las luces y sentía como algo que no era congruente como si hubiera una bipolaridad”, expresó, lo que lo llevó a tomar la decisión de alejarse de la televisión pero arrepentirse por la cuestión del ego, no por el alma. Una de las confesiones más fuertes que hizo antes de revelar su preferencia sexual, fue que Ismael Cala estuvo en una doble relación, es decir, estar con dos personas al mismo tiempo y fue cuando tenía 23 años de edad… Pero reveló algo que le dijo a Jorge Ramos cuando lo llamó ‘motivador’: “¿Tú sabes lo que yo le dije cuando usó esa palabra? Que te motive tu abuela… Porque en una entrevista en su programa en Univisión fue… wow, me dijo ‘tú eres ahora motivador, predicador’, y yo le dije: ‘no Jorge que te motive tu abuela, las abuelitas motivan’, yo no quiero motivar a nadie ¿cómo me he definido? como un estratega de vida y emprendimiento”, dijo el ex presentador.

Ismael Cala reveló sus preferencias sexuales y dijo sentirse orgulloso Raúl González fue enfático en decirle a Ismael Cala que su vida para que dejara huella tenía que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo a lo que contestó: “Tengo varias, aunque no reconocidos, es broma pero hay veces que digo ‘sí’, otras que digo a lo mejor ya no, la adopción sería una opción, sería algo tan importante, si viene bien y si no, fundación Ismael Cala ¿a cuántos jóvenes no ha becado? Yo creo Raúl que no todo el mundo tiene que tener hijos biológicos”, precisó. Pero cuando menos lo esperaba, Raúl González le hizo decir sus preferencias sexuales: “Mi pareja está aquí, este proyecto no lo hubiera podido hacer solo si no tengo un cómplice, alguien que en verdad está ahí, hay un corazón que está repleto de amor, una historia de 10 años que tampoco es que haya sido esta historia del príncipe y la princesa sino una historia de mucho sacrificio y esfuerzo, de construir un proyecto de vida juntos…”, manifestó.

Ismael Cala habla a Raúl González sobre su vida privada en pareja Ismael Cala dejó claro con sus palabras que es abiertamente gay pero ‘sin faltar el respeto’ a nadie: “Lo único que yo sí quiero aclarar ‘Yo no tengo ningún tipo de vergüenza sobre mi orientación sexual’, hay personas que a lo mejor dicen ‘¿Y por qué este no habla sobre su vida privada será que tiene vergüenza’? Y digo ‘no, vergüenza tienes tú, yo no siento vergüenza de nada, simplemente quiero respeto”, aseguró. Los comentarios por sus palabras aparecieron en el video de Instagram de ‘Despierta América’: “Shulada de entrevista! Felicidades!!!!”, “Qué belleza”, “Preciosa entrevista llena de calidez autenticidad hermosa emotiva real sensible aplauso para dos Estrellas”, “Cala es INCREÍBLE”, “Respeto a Cala independiente de su orientación sexual eso no lo minimiza ni lo diferencia. Ismael es único e irrepetible. Un ser lleno de luz que trasmite paz, armonía optimismo. Te admiro Ismael eres un ser humano extraordinario y ames a quien ames eso es lo de menos lo importante es que seas FELIZ”, comentaron varias personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA DE RAÚL GONZÁLEZ A ISMAEL CALA

