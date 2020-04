La Organización Trump también tiene pérdidas millonarias por la crisis del coronavirus, reportan medios nacionales.

Un informe indica que estarían perdiendo un millón de dólares por día debido a los cierres de hoteles y resorts.

Más de 500 empleados fueron despedidos o suspendidos en propiedades de Nueva York, Washington, Las Vegas y Florida.

La Organización Trump estaría perdiendo poco más de un millón de dólares a diario debido a los cierres de instalaciones hoteleras y resorts en todo el país debido a la crisis del coronavirus, trascendió este viernes en medios nacionales.

The coronavirus outbreak is costing Trump Organization properties more than a million dollars in lost revenue daily and may have hurt the firm’s chances of earning a record price on the sale of its Washington hotel. https://t.co/ljiMuIdmAE — Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) April 3, 2020

“Como todas las demás empresas de hospitalidad, estamos esperando ansiosamente el día en que nuestras propiedades de clase mundial puedan reabrir sus puertas por completo”, dijo Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización, en un comunicado al The Wall Street Journal.

El hijo del presidente republicano se refería al impacto que han tenido las medidas para frenar el contagio del coronavirus, que han obligado al cierre de muchos de sus hoteles y resorts, ya sea por la baja afluencia de huéspedes, así como por mandato expreso de las autoridades locales.

While some of our properties may be closed during this pandemic, the Trump Organization, and all that we stand for, remains very much open! We cannot wait to welcome you back home! #StaySafe pic.twitter.com/H2xLRAP46Y — Eric Trump (@EricTrump) March 31, 2020

Las millonarias pérdidas también se han visto reflejadas en los trabajadores de la Organización, pues se cree que unos 500 empleados han sido despedidos o suspendidos en varias propiedades en Nueva York, Washington D.C., Las Vegas y Florida.

De acuerdo con su más reciente revelación financiera, los ingresos del presidente Trump ascienden a unos 440 millones de dólares, de los cuales practicamente la mitad proviene de la industria hotelera, por lo cual se preveé un fuerte impacto en su economía familiar.

‘Nightmare scenario that everyone predicted’: As millions struggle to meet basic needs, Trump organization requests financial relief#coronavirus https://t.co/EArd3jQEi6 — Raw Story (@RawStory) April 3, 2020

Entretanto, un cable de AFP afirma que la empresa del presidente Donald Trump pregunta a acreedores si puede retrasar los pagos de los préstamos a medida que se profundiza el impacto económico de la pandemia de coronavirus, informó The New York Times.

La Organización Trump, el conglomerado de empresas creadas por Trump y ahora dirigidas por sus hijos, está perdiendo dinero, como muchas otras, a medida que las restricciones establecidas para disminuir la propagación del mortal COVID-19 ponen a los Estados Unidos en un punto muerto.

El New York Times dijo que la Organización Trump contactó a Deutsche Bank, visto como el único prestamista importante dispuesto a hacer negocios con la compañía, a fines de marzo para preguntar sobre la extensión de algunos plazos de reembolso.