Revelan que la Organización Trump ha despedido más de 1000 empleados a raíz de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo.

El Covid-19 y su propagación por el mundo han afectado hasta a las más sólidas economías del mundo, como la de Estados Unidos.

En este contexto, ni la compañía del presidente Trump se ha salvado de tener que tomar medidas drásticas.

La Organización Trump ha tenido que despedir o suspender a unos 1,500 empleados que trabajan en sus propiedades de Estados Unidos y Canadá, según informó The Washington Post.

200 de esos trabajadores prestan sus servicios en el hotel Trump en Vancouver, Canadá.

La decisión se debe a que estos establecimientos han tenido que cerrar sus puertas para cumplir con las normas impuestas por los gobiernos en medio de la pandemia.

Se trata específicamente de los hoteles y resorts ubicados en Miami, Nueva York, D.C., Chicago, Las Vegas, Vancouver y Honolulu.

Lo cierres comenzaron a mediados de marzo y hasta ahora se contabilizan unas diecisiete propiedades cerradas. Otras trabajan con un personal reducido.

La decisión tomada por la empresa de los Trump no está muy alejada de la que han tomado otras compañías similares en la industria del turismo.

Hoteles y resorts han perdido una importante cantidad de clientes debido al bloqueo de vuelos, restricciones de viaje y solicitud de gobiernos locales de acatar la cuarentena.

La cadena Marriott, por ejemplo, también ha despedido a cientos de sus empleados.

Esta es la más grande empresa hotelera del mundo, pero también está sufriendo los embates de la pandemia.

Por su parte, Trump, ha sido franco con respecto a la situación de sus hoteles. “No diría que prosperas cuando decides cerrar tus hoteles y tus negocios”, dijo.

“¿Me está haciendo daño? Sí, me está lastimando, y está lastimando a Hilton, y está perjudicando a todas las grandes cadenas hoteleras de todo el mundo “, reconoció en una conferencia de prensa en el mes de marzo.

El presidente Donald Trump dijo que mantuvo una “conversación verdaderamente maravillosa y cálida” con Joe Biden el lunes, acerca del manejo de la crisis del COVID-19, reseñó The Associated Press.

“Me dio su punto de vista y yo lo entendí perfectamente y mantuvimos una conversación muy cordial”, dijo Trump en su conferencia de prensa diaria.

El presidente dijo que acordó con Biden no revelar los detalles de la conversación, pero confirmó una declaración anterior de la campaña de Biden, de que el demócrata ofreció “sugerencias” sobre la manera de enfrentar la pandemia.

Biden había dicho que quería dar a conocer a Trump algunas lecciones aprendidas al enfrentar crisis similares durante la presidencia de Barack Obama, cuando él era vicepresidente.

Pero, añadió Trump, “eso no significa que estoy de acuerdo con esas sugerencias”.

Former Vice President Joe Biden and President Donald Trump spoke by phone on Monday about the response to the coronavirus pandemic, two sources familiar with the c…​ https://t.co/RgNAZL5z8q

— WHNT News 19 (@whnt) April 7, 2020