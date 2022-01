Sería maravilloso ser capaz de poder comprar todos los alimentos orgánicos, pero por más saludable y eco amigable que pueda ser, pocas de nosotras tiene el presupuesto para ello. Resulta que lo orgánico vs lo no orgánico no siempre es tan sencillo de entender. Incluso la terminología puede ser un poco confusa, así que aquí hay unas observaciones en cómo saber cuándo las comidas orgánicas valen la pena el gasto.

Orgánico y natural no son la misma cosa. Natural se refiere a que no hay ingredientes artificiales. Los alimentos orgánicos y locales tampoco son lo mismo. Los alimentos locales son cultivados o preparados relativamente cerca de donde tú vives. A nivel local son más frescos, así que es menos probable que tengan conservantes, pero no necesariamente son orgánicos. Igualmente, los alimentos orgánicos no necesariamente son locales.

Lo que la palabra orgánico quiere decir

Así que, ¿qué significa orgánico exactamente? De acuerdo con Organic.org: “En pocas palabras, los productos agrícolas y otros ingredientes son cultivados sin el uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos, lodos de depuradora, organismos modificados genéticamente, o radiación ionizante. Los animales que producen carne, aves de corral, huevos, y productos lácteos que no usan antibióticos u hormonas de crecimiento”.

Las etiquetas con el USDA Organic Seal, certifican que son por lo menos 95% orgánicos. Los pesticidas son la mayor preocupación con los productos agrícolas. Antibióticos, hormonas, pesticidas y el bienestar de los animales son los más grandes con la carne. Estudios han encontrado que la leche orgánica no es mejor que la leche regular. En cuanto a los huevos, los huevos de gallinas camperas generalmente son mejores que los huevos orgánicos y de gallinas libres (cage-free).