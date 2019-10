Página

1 de 4

Autoridades de Oregón aseguraron que, por ahora, se seguirán otorgando licencias de conducir a indocumentados.

Algunos detractores habían enviado una propuesta para que Oregón le elimine las licencias a indocumentados.

“No se rendirán hasta que consigan eliminar la ley”, advirtió uno de los líderes de la campaña que rechaza las licencias para indocumentados en Oregón.

Autoridades de Oregón anunciaron este miércoles su rechazo a la propuesta de eliminar las licencias de conducir para indocumentados, acción que solicitó un grupo de detractores.

La secretaria de estado de Oregón, Beverly Clarno, ha rechazado la propuesta con la que el grupo Oregonianos para la reforma de Inmigración (OFIR, en inglés) pretendía derogar la ley que permite a los indocumentados obtener licencias de conducir sin necesidad de acreditar residencia legal, reportó la agencia de noticias Efe.

Los principales líderes de la campaña, Angela Roman y Mark Callahan, dijeron este miércoles en una comparecencia que la batalla “solo acaba de comenzar” y que “no se rendirán hasta que consigan eliminar la ley”.

El plan, según contaron, es volver a presentar la petición de una forma simple que no pueda cuestionarse, por lo que han pedido a los oregonianos la colaboración para reunir las 112,000 firmas necesarias antes de julio de 2020 para que la iniciativa sea validada y se incluya en la boleta de noviembre de 2020.

Por su parte, Clarno, republicana, argumentó que la redacción de la petición no incluye el “texto completo de la ley propuesta”, como lo exige la Constitución de Oregón, sin ofrecer lo que denomina “un lenguaje específico” del cambio que proponen.

Pero Callahan ha rechazado esa explicación asegurando que “no tiene ningún sentido, ya que lo que proponen es que se elimine una ley ya aprobada”.

“¿Cómo podemos enviar el texto completo de una ley que NO estamos ‘proponiendo’?”, escribió Callahan en un correo electrónico a Clarno, citado por el diario OPB. “No tiene ningún sentido. Si NO estamos ‘proponiendo’ una ley, no hay texto completo de una ley para presentar”.

La ley que ahora rige en Oregón fue uno de los proyectos de ley más controvertidos que aprobaron los legisladores este año, pues elimina el requisito de que una persona tenga que presentar una prueba de presencia legal para obtener una licencia de conducir estatal, explicó The Oregonian.

Nueva York: Indocumentados se unen a fiscal para defender licencias de conducir

El mes pasado, una coalición de inmigrantes y defensores apoyó el esfuerzo de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, para defender una ley estatal que permite a las personas indocumentadas obtener licencias de conducir.

El grupo declaró que no permitirá que “burócratas equivocados” anulen la medida en los tribunales, según reportó Daily News en aquel momento.

La coalición, que comprende cuatro inmigrantes indocumentados no identificados, la Federación Hispana, la Coalición de Inmigración de Nueva York y el Ministerio Rural y Migrante, presentó una moción para “intervenir como acusados” en una demanda federal presentada contra el estado de Nueva York por el secretario del condado de Erie Mickey Kearns.