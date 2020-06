Buscan evitar sucesos de racismo por usar cubrebocas en condado de Lincoln

Autoridades de Oregon eximen a gente no blanca de medida que obliga a usar mascarillas por coronavirus

Advierten activistas de riesgo que ocurran hechos por color de piel

Para evitar problemas de racismo, autoridades del condado de Lincoln, en Oregon, han establecido una regla que indica que las personas no blancas no están obligadas a usar mascarillas contra coronavirus, de acuerdo al New York Post.

Esta medida exime a las personas no blancas de la orden que se emitió días anteriores de que todas las personas deben usar cubrebocas para evitar la propagación del Covid-19.

Fue la semana pasada que los servidores públicos del sector salud emitieron esa medida a todas las personas que circulen por la vía publica, y sobre todo cuando están a menos de 6 pies de distancia de una personas desconocida.

Sin embargo, en un nuevo giro de las autoridades y para evitar sucesos de discriminación racial, las personas no blancas no tienen la obligación de hacerlo si tienen “mayores preocupaciones sobre el perfil racial y el acoso”.

Luego de dar a conocer la nueva medida, las autoridades sanitarias dijeron de manera textual: “Ninguna persona intimidará ni acosará a las personas que no cumplan”.

Las medidas de utilizar mascarillas en tiempos de coronavirus en Oregon, los defensores de derechos humanos han externado su temor de que se puedan desatar hechos de discriminación racial en el condado de Lincoln.

Fue ReNika Moore, la directora de Racial de la ACLU Programa de Justicia, quien en una entrevista para CNN, externó esa preocupación.

“Para muchas personas de raza negra, decidir si usar o no un pañuelo en público para protegerse a sí mismos y a otros de contraer coronavirus es una situación de pérdida o pérdida que puede tener consecuencias potencialmente mortales de cualquier manera”, comentó.

Uno de los entrevistados de origen afroamericano, Trevon Logan, dijo para el medio de comunicación: “Básicamente le dicen a la gente que se vea peligrosa dados los estereotipos raciales que existen”.

El profesor de economía de la universidad estatal de Ohio, agregó a su comentario: “Esto es en el contexto más amplio de hombres negros que se ajustan a la descripción de un sospechoso que tiene una capucha, que tiene una cara cubierta”.

Y para rematar opinó: “Parece que casi todos los bocetos criminales de cualquier sospechoso negro de variedades de jardín”.

La medida de usar mascarillas contra el coronavirus en Oregon no es nueva y varios estados la aplicaron tras la reactivación de las actividades como una manera de evitar la propagación del Covid-19.

Sin embargo, tras los recientes hechos de racismo, las autoridades del condado de Lincoln pretenden que eso no suceda en ese lugar.

Aunque la medida es aplicada y acatada por varias personas, Estados Unidos ha presentado un incremento de casos en estos últimos días de verano.

Todo esto pareciera ser una consecuencia de las protestas masivas que se dieron tras los decesos de los afroamericanos George Floyd y Kayshard Brooks, en las cuales miles de personas salieron a las calles para exigir justicia.