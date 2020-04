Oregon: Extrañas luces en el cielo sorprenden a sus habitantes

Un atípico suceso hizo que habitantes de Oregon dejaran de preocuparse por un momento del coronavirus y se preguntarán qué eran esas extrañas luces que veían en el cielo.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, la respuesta llegó poco después y se informó que las extrañas luces que aparecieron en el cielo de Oregon eran satélites de SpaceX, la empresa de transporte aeroespacial del multimillonario Elon Musk, reseñó Kezi.

Varias personas en el área metropolitana de Eugene-Springfield informaron haber visto una cadena de luces volar por el cielo.

El personal de KEZI contó 20 luces en un período de 10 minutos provenientes del suroeste y dirigiéndose hacia el noreste. Según SpaceX, las luces son parte de su nueva red Starlink.

