Las zonas montañosas del norte de California ya han sufrido varios incendios que han destruido casi una veintena de casas. Si bien no se han confirmado daños, las autoridades ordenaron evacuar cientos de viviendas y campamentos en California y ordenaron cerrar 518 kilómetros cuadrados (200 millas cuadradas) del Plumas National Forest.

Las llamas no disminuían en su avance hacia el noreste por la Sierra Nevada, luego de que su área incendiada se duplicó comparado con lo que era hace apenas unos días, reportó la agencia de noticias AP el sábado.

Pidieron a habitantes salir de sus casas por precaución

Al anochecer del viernes, el incendio se acercaba a la US 395, una de las principales interestatales en el norte de Sierra Nevada, no lejos de la frontera. Aunque las llamas no habían cruzado esa división, la Oficina del Sheriff del condado de Washoe le dijo a la gente que evacuara algunas áreas en las comunidades rurales de Ranch Haven y Flanagan Flats, al norte de Reno.

