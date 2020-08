Autoridades emiten un nuevo ‘recall’, ahora de taquitos y chimichangas congelados.

Los taquitos y chimichangas pueden estar contaminados, por lo que lanzó el ‘recall’.

Piden no consumir los taquitos ni chimichangas que son objetos del ‘recall’ o retiro del mercado.

Autoridades de Estados Unidos han emitido el ‘recall’ (retiro) de taquitos y chimichangas congelados por una posible contaminación.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó una alerta de retiro para paquetes congelados de taquitos y chimichangas, de carne y pollo, informó este domingo ABC 6 News.

De acuerdo con el referido medio, las autoridades notificaron que estos alimentos contienen chiles verdes en cubitos regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y que su productor Sun Valley Foods ha pedido retirar del mercado.

El ‘recall’ surge por la preocupación de que esos taquitos y chimichangas congelados puedan contener materiales extraños, específicamente plástico duro, el cual puede representar un peligro de asfixia o dañar los dientes o encías, explicó ABC 6 News.

Los taquitos congelados de carne y aves de corral y los artículos chimichangas fueron producidos por establecimientos de Ajinomoto Foods North America Inc. en Lampasas, Texas, y San Diego, California.

Los siguientes productos están sujetos a la alerta de salud pública emitida por las autoridades:

-Caja de cartón de 19.2 onzas que contiene 16 piezas etiquetadas como “Great Value Flour Chicken Taquitos Tortillas Stuffed with All White Chicken Meat & Monterey Jack Cheese”, con fecha de ‘best if used by’ (mejor si se usa antes de) 11 de julio de 2021 y el código P5590 impreso en el panel lateral.

-Cartón de 20 onzas que contiene 20 piezas etiquetadas como “CASA MAMITA BEEF TAQUITOS ROLLED IN CORN TORTILLAS”, con fecha de vencimiento del 26 de junio de 2021 y el código “EST 5590” impreso en el panel lateral.

-Cartón de 22.5 onzas de 15 piezas etiquetadas como “CASA MAMITA CHICKEN AND CHEESE TAQUITOS ROLLED IN FLOUR TORTILLAS”, con fecha de vencimiento del “26 JUN 2021” y el “P5590” impreso en el panel lateral.

-Cartón de 15 onzas que contiene 15 taquitos etiquetados como “JOSÉ OLÉ TAQUITOS CHICKEN AND CHEESE POLLO Y QUESO IN FLOUR TORTILLAS”, con fecha de vencimiento del “08 JUL 2021” o “18 JUL 2021”, y el “P5590” impreso en el panel lateral.

-Cartón de 20 onzas que contiene 20 taquitos etiquetados como “JOSÉ OLÉ TAQUITOS BEEF CARNE DE RES IN CORN TORTILLAS”, con fecha de vencimiento del “08 JUL 2021” y el “EST 5590” impreso en el panel lateral.

-Cartón de 22.5 onzas que contiene 15 taquitos etiquetados como “JOSÉ OLÉ TAQUITOS CHICKEN AND CHEESE POLLO Y QUESO IN FLOUR TORTILLAS”, con fecha de caducidad del “09 JUL 2021”, “14 JUL 2021” o “17 JUL 2021” y un “P5590” impreso en el panel lateral.

-Cartón de 55.5 onzas que contiene 37 taquitos etiquetados como “JOSÉ OLÉ VALUE PACK TAQUITOS CHICKEN AND CHEESE POLLO Y QUESO IN FLOUR TORTILLAS”, con la fecha de ‘mejor si se usa’ antes del “15 de julio de 2021” y un “P5590” impreso en el panel lateral.