En las imágenes también se puede ver que los agentes le ordenaron al joven hispano que se detuviera, pero el no respondía a sus instrucciones. En ese momento, los oficiales utilizaron el ‘taser’ o pistola eléctrica contra el muchacho, quien cayó al suelo. Ya en el piso, continuaron aplicando descargas eléctricas al menos unas 15 veces y lo ‘presionaron’ hasta asfixiarlo.

El bufete de abogados Pate, Johnson & Church, que representa a la familia, destacó que Rodríguez estaba desarmado, desnudo y con necesidad de atención médica, por lo que no era amenaza ni para los oficiales, ni para nadie. Finalmente, indicaron que los oficiales hicieron uso excesivo de la fuerza y que además violaron los derechos de detenido al continuar aplicando descargas eléctricas aun cuando se encontraba sometido en el suelo.

En un caso similar, aunque mucho más sonado: El ex agente de policía de Minneapolis que fue declarado culpable de asesinato por la muerte de George Floyd pretende apelar su condena y sentencia, señalando que el juez no hizo un uso correcto de sus facultades discrecionales o cometió errores de derecho en varios momentos clave del proceso, según documentos presentados el jueves.

Derek Chauvin apelara su condena

También aseguró que el juez no ejerció correctamente sus facultades discrecionales cuando rechazó una solicitud para aislar al jurado durante todo el juicio, y cuando rechazó las solicitudes de posponer el juicio o de otorgar uno nuevo, informó The Associated Press.

Chauvin fue declarado culpable hace unos meses de cargos estatales de asesinato no intencional, asesinato en tercer grado y homicidio imprudencial por la muerte de Floyd en 2020. Fue sentenciado a 22 años y medio en prisión, una condena mayor a los 12 años y medio preestablecidos, después de que el juez concordó con la fiscalía que existían factores agravantes en la muerte de Floyd.