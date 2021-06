El cantante y sus víctimas no habrían tenido ningún ‘problema’ antes de la golpiza

Según lo reporta el medio de comunicación de Sinaloa, la tía de Remmy Valenzuela, madre del agredido, Patricia Buelna comentó que su hijo y el cantante no habían tenido ningún problema antes por lo que le resulta impactante la golpiza que les di sin motivo aparente, además aseguró que tras lo sucedido, el intérprete empezó a dar rondines en su Rancho por lo que temiendo lo peor, decidieron abandonarlo de inmediato para recibir ayuda… incluso han sufrido amenazas.

“Mi hijo no hizo nada, lo que hizo él no fue humano, ni con la chica, que no tiene vela en el entierro, ni con su primo hermano, que es su propia sangre”, aseguró la madre del agredido, hermana de la madre de Remmy Valenzuela, quien hasta el momento no ha dado declaración al respecto. Archivado como: Orden localizar Remmy Valenzuela denuncia.