Trump firma orden ejecutiva sobre inmigración legal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva con la que suspende de forma temporal y con algunas excepciones la llegada al país de inmigrantes, con el pretexto de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Acabo de firmar una orden ejecutiva que protege los recursos para nuestros pacientes y nuestros trabajadores”, anunció Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo de la Casa Blanca de la COVID-19 en Estados Unidos.

La orden, que congela la emisión de nuevos visados, entrará en efecto la próxima medianoche y tendrá una duración inicial de 60 días, momento en el que Trump podrá extenderla si así lo considera necesario.

“Estamos hablando de inmigrantes que intentan entrar (legalmente) y también de gente que viene ilegamente”, detalló Trump.

President @realDonaldTrump is suspending new immigrant visas to put American communities and workers FIRST as we move toward safely reopening the economy. pic.twitter.com/OkYqOPtN8Y

— The White House (@WhiteHouse) April 22, 2020