Los dos no están relacionados, mencionaron los investigadores, pero todavía no descifran por qué habrían huido juntos. La agente penitenciaria Vicky White es la subdirectora de correcciones en el Centro de Detención del Condado de Lauderdale en Florence. Vendió su casa hace un mes, indicó el sheriff de Lauderdale, Rick Singleton, y llevaba meses hablando de mudarse a la playa.

El rompecabezas aún no logra armarse. Las autoridades siguen buscando a la agente penitenciaria y al peligroso recluso a quien habría ayudado a escapar de la cárcel, y ahora parece haber cambiado el estatus de víctima de la funcionaria, pues se emitió una orden de arresto en su contra.

“Hacerlo por voluntad propia estaría muy fuera del carácter de la Vicky White que todos conocemos”, expresó. Ella y el reo se fueron en un vehículo policial y la oficina del sheriff lo recuperó más tarde abandonado en un estacionamiento. Al parecer, la mujer dijo a sus colegas que iba a llevar al prisionero al juzgado del condado para que le hicieran una evaluación y que ella tenía previsto pasar después por la consulta de un médico, ya que no se sentía bien. Sin embargo, no había ninguna evaluación programada para el recluso.

Creían que la agente penitenciaria iba a jubilarse

Las autoridades pensaron que Vicky White fue a trabajar ese día para cumplir su última jornada antes de jubilarse, agregó Singleton. Pero aún no había superado todos los obstáculos burocráticos. “Creo que, por la venta de la casa, ella posiblemente tenía acceso a algo de dinero en efectivo. Los papeles de la jubilación nunca se enviaron al sistema de jubilación estatal. Tuvo que tener una conferencia con el director de personal antes de que eso sucediera”, explicó.

Casey White estaba cumpliendo una sentencia de 75 años de prisión no relacionada cuando confesó haber matado a Connie Ridgeway, de 58 años, en 2015. Posteriormente se declaró no culpable por razón de demencia. Singleton emitió el lunes una advertencia de que el preso fugado debe ser considerado “extremadamente peligroso” y que cualquier agente de la ley que se encuentre con él no debe correr “ningún riesgo”, indicó el reporte de Fox News.