Orden arresto novio Petito: Lo acusan de usar tarjeta de débito

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, el novio de Gabby Petito fue acusado de uso no autorizado de una tarjeta de débito tras la desaparición de su prometida, mientras los investigadores continuaban buscándolo este jueves en los oscuros pantanos de Florida.

Una acusación del gran jurado federal presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. En Wyoming alega que Brian Laundrie usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien, para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de 1,000 dólares durante el período en el que Petito desapareció. No dice a quién pertenecía la tarjeta.