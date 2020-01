Página

1 de 3

Una veintena de personas fueron detenidas en Georgia acusadas de contrabando de armas y narcotráfico tras una operación.

La ‘Operación Benchwarmers’ culminó el pasado 21 de enero luego de una investigación que comenzó el verano del año pasado.

Entre los detenidos se encuentran algunos hispanos y solo uno de los acusados que era buscado por los efectivos policiales.

Una veintena de personas fueron detenidas en Georgia acusadas de contrabando de armas y narcotráfico tras una operación en la que participaron más de 300 agentes de diversas agencias federales y estatales, informaron las autoridades.

“Operation Benchwarmers,” which was the largest law enforcement operation in ACC history, was a huge success. Thanks to the @TheJusticeDept, @FBI, & local LEOs working in concert, 23 drug and gun traffickers are behind bars & away from our children. https://t.co/0leowgcGhG #gapol — Brian Kemp (@BrianKempGA) January 24, 2020

La ‘Operación Benchwarmers’ culminó el pasado 21 de enero luego de una investigación que comenzó el verano del año pasado y que se enfocó en el condado de Athens-Clarke, a 70 millas al este de la ciudad de Atlanta, revelaron las autoridades en una rueda de prensa.

“Se trata de la mayor operación de tu tipo efectuada en la historia del condado de Athens, y la más exitosa”, dijo el jefe de la policía de la localidad, Cleveland Lee Spruill Sr.

Operation Benchwarmers, biggest takedown in Athens-Clarke PD history, nets 16 arrests, $1m in meth/heroin/drugs, 43 guns/assault rifles. “There is no question that our community is safer now.”@accpolice Chief Spruill @USAttorneys @FBIAtlanta @DEAHQ @GBI_GA https://t.co/pYAsDkeqn1 — US Attorney MDGA (@USAO_MDGA) January 24, 2020

En el operativo, las autoridades se incautaron un total de 955 mil dólares en drogas, incluyendo heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, además de 43 armas, la mayoría rifles de asalto, y 84.013 dólares en efectivo.

Entre los detenidos se encuentran algunos hispanos y solo uno de los acusados que era buscado por los efectivos policiales, Andrew Bravo Jiménez, alias ‘Droopy’, logró escapar.

Varios hispanos detenidos en "Operación BenchWarmers" anuncia la Policía de Athens-Clarke. Lo incautado en drogas es valorado en casi un millón de dólares. #telemundoatlanta https://t.co/8Go4A4dGsq — Telemundo Atlanta (@TelemundoAtl) January 24, 2020

“Estos sospechosos, con un amplio historial delictivo, enfrenta largas condenas en prisión federal”, afirmó el jefe de la policía de Athens-Clarke, el condado donde se encuentra la Universidad de Georgia.

Sixteen of the 17 defendants involved in “Operation Benchwarmers,” a “coordinated take-down” of individuals involved in gun and drug trafficking, were taken into custody. https://t.co/S16LNj46c4 — The Red & Black (@redandblack) January 24, 2020

La mayoría de los arrestados enfrentan cargos por narcotráfico y contrabando de armas.

En la operación participaron 23 agencias estatales y federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles Federales, el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Estatal de Georgia y varios departamentos de policías y alguaciles entre ellos los de los condados de DeKalb, Gwinnett y Oconee.