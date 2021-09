Alessandra Rosaldo suplica ayuda por la salud de su sobrino

La esposa de Eugenio Derbez contó que se convirtió en tía recientemente

Lamentablemente el bebé de días de nacido tiene que ser operado del corazón A unos días de ser la tía más feliz por el nacimiento de su sobrino, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez tomó su cuenta de Instagram para solicitar ayuda ante el duro momento que su familia atraviesa pues el bebé de su primo hermano tendrá que ser sometido a una operación de corazón. Relacionado Crónica: “Mi niña, juguemos de mamá y papá” Sentencian a 28 años de cárcel a Vicente Carrillo, hermano de El Señor de los Cielos Mamá de Kimberly Flores hace fuerte acusación Fue mediante la cuenta de Univisión Famosos en Instagram, que se recopiló la súplica de ayuda de Alessandra Rosaldo quien hace unos días se encontraba celebrando su cumpleaños número 50 sin esperar que días después estaría pidiendo ayuda a la gente de la ciudad de México por su sobrino recién nacido. Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, hace petición por su sobrino En el video republicado en el Instagram de ‘Univisión Famosos’ se puede ver a Alessandra Rosaldo visiblemente preocupada y muy amable frente a la cámara diciendo: “Ahorita lo que quiero pedirles es ayuda para mi sobrino que nació hace tres días, mi sobrino Esteban nació el viernes 10 de septiembre y mañana lo van a operar del corazón…”, comenzó diciendo. Mientras aparecían las imágenes de la esposa de Eugenio Derbez también se podía leer unas palabras que la misma Alessandra Rosaldo había escrito en el video: “Equipo necesito su ayuda para mi sobrino Esteban, un bebé de tres días de nacido”, y después continuó contando.

Alessandra Rosaldo contó lo que sucedió con su sobrino “Nos están pidiendo del hospital sangre tipo RH negativo o plaquetas RH negativo, en el hospital, en el ABC del observatorio, el contacto es Gómez Balderrama”, comentó Alessandra Rosaldo dando más detalles para que la gente pudiera ayudarla con donaciones de sangre en dicho nosocomio. También apareció escrito en el video más de lo que comentaba: “Necesitamos sangre tipo RH negativo o plaquetas RH negativo Hospital ABC observatorio en la Ciudad de México”, mientras esperaba que el mensaje pudiera llegar a miles de personas para conseguir estabilizar la salud de su sobrino Esteban recién nacido.

Estaba desesperada por ayudar a su sobrino recién nacido y la esposa de Eugenio Derbez así lo demostró También publicó una lista de requisitos que los donadores de sangre debían cumplir para poder completar la ayuda “Toma screenshot y comparte por favor. Aquí les dejo los datos y requisitos. Si ustedes no los cumplen quizá conocen a alguien que sí pueda donar”, escribió Alessandra Rosaldo en otra historia de Instagram. Entre lo más importante de los requisitos dados por la esposa de Eugenio Derbez destacan tener entre 18 y 65 años, contar con ayuno de 2 horas, evitar consumir grasas, no tener síntomas de enfermedad grave, en caso de ser diabético no utilizar insulina, las mujeres no embarazadas o lactando, etc.

La esposa de Eugenio Derbez dio más detalles de su sobrino “Les voy a dejar todos los datos y los requerimientos, es para el nieto de mi primo hermano Lalo, hijo de mi sobrino Juan Pablo, es mi sobrino nieto Esteban, un bebé de tres días a quien mañana vamos a operar, les dejo toda la información adelante y de antemano les agradezco con todo mi corazón”, manifestó Alessandra Rosaldo. Rápidamente, los mensajes de apoyo aparecieron para la esposa de Eugenio Derbez: “Mi niño lindo Dios es bueno y el estará contigo fe”, “Suerte, Bendiciones espero que encuentre pronto todo mejor”, “Bendiciones y que Dios sea el médico que esté en la operación”, “En mis oraciones”, le comentaron varias personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALESSANDRA ROSALDO SUPLICANDO AYUDA POR SU SOBRINO

¿Alessandra Rosaldo en problemas con Eugenio Derbez? Martha Figueroa divorcio Eugenio Derbez. Tras el comienzo de la segunda temporada de la serie De Viaje con los Derbez, han salido varias críticas para la pareja conformada por el famoso comediante Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo, donde al parecer la actriz no se le ve contenta en esta nueva temporada que se transmite por Amazon. Pero fue la periodista Martha Figueroa quien después de ver los episodios de la segunda temporada de la comedia, aseguró que la relación que sostienen Alessandra y Eugenio esta por terminarse, ya que en la serie se le puede ver a la actriz bastante descontenta con su marido, según portal de TvNotas.

De acuerdo a las palabras de la periodista quien le confesó a Juan José Origel, que Rosaldo no valora a Derbez, ya que en estos nuevos capítulos de De Viaje con los Derbez 2, Alessandra se la pasa criticando y hablando mal de su esposo, por tal motivo asegura que se van a divorciar. "Hoy se los digo, se van a divorciar, No sé si hoy, en un año, en seis meses o en dos años; Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan, perdón que se los diga… Me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya", dijo Martha Figueroa.

Fue a través de programa de 'Con Permiso', donde Martha Figueroa dio su opinión acerca de como Alessandra Rosaldo menosprecia a Eugenio Derbez durante las emisiones de la serie que acaba de estrenar la segunda temporada, y la periodista asegura que no van a durar. de acuerdo al portal Milenio. "Se ve que ya no se soportan, me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya, y te digo algo uno ve a Derbez porque es muy chistoso y lo admiramos como actor y productor. Ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, parece tonto, se la pasa todo el día haciéndolo menos, menospreciándolo", agregó.

La periodista también recalcó que la esposa del comediante cae 'gorda' en toda la serie, ya que dice que no le parece nada de lo que haga Derbez, y que además fue captada en una playa mexicana y que no se le veían ganas de regresar a su casa con su esposo, esos son los pequeños detalles que hacen ver que se aproxima un divorcio, dijo Figueroa. "Ella te cae gorda en la serie nueva… para matarla. Me contaron que anduvo en una playa mexicana haciendo como un campamento de ejercicios, a ella le encanta hacer ejercicios, terminó el campamento y no tuvo ganas de regresar a su casa", indicó Martha junto a Pepillo Origel.

Ante estos rumores sobre la supuesta separación entre ambas celebridades, Alessandra Rosaldo salió a dar la cara al programa De Primera Mano, para aclarar los hechos ocurridos entre la pareja, y desmentir los comentarios que han estado circulando sobre el supuesto divorcio, de acuerdo con Infobae. "Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas", dijo la esposa de Eugenio.