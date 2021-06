Si todavía no te llega el tercer cheque de estímulo económico por pandemia de $1,400, hay varios pasos que debes seguir ante el IRS y otros que no para recibirlo, de acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias de Cnet .

Si necesitas saber más sobre tu pago no realizado, puedes entrar a la página del IRS a la herramienta Obtener mi pago, si en esa opción te dieron una fecha, pero no has recibido tu dinero, entonces la autoridad necesita más información.

Si el primer o segundo pago no ha llegado y si no hallas la carta que te fue mandad por el IRS, entonces aquí tú deberás crear un perfil en línea con el IRS para poder revisar tu estado. En cualquiera de las dos situaciones tendrías que mandar un seguimiento de pago o pedir un crédito de devolución de recuperación. Archivado como: Tercer cheque

La clave de todo es la herramienta Obtener mi pago, si ésta no le da información concreta o le resalta que su cheque está en por llegar y no ha sucedido, usted por fin debe hacer una petición de seguimiento de pago o pedir un crédito de reembolso de recuperación.

LEE MUY BIEN LAS INDICACIONES

La herramienta Obtener mi pago puede presentarte un mensaje un pco confuso que diga “Estado de pago no disponible”, esto es hasta que el pago esté definido para ser enviado, de acuerdo al IRS. Pero no te asustes, esto no quiere decir que no seas elegible o que no obtendrás tu dinero, simplemente deberás esperar un poco más.

Los pagos de cheque por pandemia se emitieron desde marzo del año pasado como un alivio para la gente que se resguardó debido a la cuarentena, hoy millones no tienen trabajo y siguen recibiendo el alivio, pero ya se manejan programas para incentivar el empleo. Archivado como: Tercer cheque