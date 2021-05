Si aún no te llega el cheque de estímulo económico, no llames al IRS

Se aconseja presentación de un crédito de reembolso de recuperación en su declaración de impuestos de 2020

También se recomienda solicitar un seguimiento de pago por pandemia

Si aún no llega su cheque de estímulo económico no llame al IRS, hay varias opciones que usted puede intentar para rastrearlo y lograr su ubicación de no llegarle, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Cnet.

Aunque las autoridades continúan con el depósito del cheque de $1,400, hay muchas personas que siguen en espera, por lo que la herramienta aconsejada para seguir el pago por pandemia, no siempre es de utilidad o no funciona.

CONSEJOS

Es por ello que nos daremos a la tarea de decirte cómo verificar tu pago y el primer consejo es que no llames al IRS, porque no te darán respuesta. Es probable que te llegara un documento del IRS para verificar tu pago, pero aun no te ha llegado.

Por esto, una de las opciones más viables es la presentación de un crédito de reembolso de recuperación en su declaración de impuestos de 2020 o solicitar un seguimiento de pago para que se puedan aclarar todas las dudas.