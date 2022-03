ÚLTIMA HORA: ONU aprueba resolución contra Rusia. La Asamblea General de la ONU aprueba resolución exigiendo que Rusia detenga la guerra en Ucrania y retire sus tropas, según reportó The Associated Press. Las grandes naciones y pequeños países condenaron la acciones de Putin.

“Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá”

Sin embargo, se espera que un número de países se oponga a la resolución o que, como mínimo, se abstengan.

China, por ejemplo, hasta ahora se ha negado a condenar la intervención rusa y defendió hoy esa postura equidistante ante la Asamblea General, cuya sesión se abrió con un momento de silencio por las víctimas de la guerra.

A continuación, Ucrania y Rusia tomaron la palabra para dar sus versiones de la situación, con el representante de Kiev, Sergiy Kyslytsya, advirtiendo que en esta guerra está en juego el futuro de todo el mundo. “Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones”, dijo el embajador, que comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladímir Putin, con el entonces líder alemán, Adolf Hitler. Archivado como: ONU Resolución Rusia