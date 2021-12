De acuerdo con el New York Times, una nueva investigación demostraría que esta variante es más peligrosa que la Delta debido a la rapidez con la que se propaga y contagia. Los nuevos estudios, se hicieron en Sudáfrica debido a que es la nación que ha registrado un índice más violento de esta nueva variante y alertó a las demás naciones.

¿PELIGRO MORTAL? Autoridades advierten que la nueva variante de Coronavirus, Ómicron, es mucho más rápida en propagación que la Delta. De acuerdo con los estudios realizados en Sudáfrica, se ha mostrado que la nueva variante es fácil de propagarse y por ello, se ha convertido en una de las más peligrosas ya que Delta no tiene esa eficacia.

En medio de las propagaciones por las diferentes naciones, se dio a conocer que los científicos de Sudáfrica dijeron el viernes que la variante más reciente del coronavirus parece propagarse más del doble de rápido que Delta, según New York Times. Las preocupaciones no han parado y los científicos se muestran sorprendidos por la rapidez de la variante y con amplias medidas para evitar más contagios. Archivado como: Ómicron Delta rapidez

Según señaló el New York Times, la rápida propagación de Ómicron es el resultado de una combinación de contagio y la capacidad de esquivar las defensas inmunitarias del cuerpo, según los científicos sudafricanos que están estudiando la nueva variante. Aunque apenas va iniciando el estudio, mencionaron que la contribución de cada factor no es segura y podría haber otro tipo de complicación.

New York Times, informó que todavía no está claro si, o en qué grado, Ómicron puede evadir la protección conferida por las vacunas actuales. Por esa razón, las naciones y sus mandatarios han estado temiendo la alza de contagios de la nueva variante y exigieron que haya un estudio completo sobre los factores de Ómicron y los peligros a los que se están enfrentando . Archivado como: Ómicron Delta rapidez

El jueves pasado, los investigadores que se han enfocado en la nueva variante informaron que la nueva variante podría esquivar en parte la inmunidad obtenida de una infección anterior. Esto supone una problemática, debido a que no se conoce hasta que grado podría dañar el sistema inmunológico que ya presenta las dos o tres dosis de la vacuna contra la COVID-19.

New York Times, informó que se realizaron estudios matemáticos y estimaron el Rt de la variante, una medida de la rapidez con que se propaga un virus, y lo compararon con la métrica de Delta. Descubrieron que la Rt de Omicron es casi 2,5 veces más alta que la de Delta. La preocupación al ver los números, aumentó considerablemente. Archivado como: Ómicron Delta rapidez

¿La inmunidad no dura?

Al principio de la pandemia, se tenía la idea de que al salir de la infección por COVID-19 las personas podían llegar a obtener un poco de inmunidad. Ahora, después de la vacuna y teniendo en cuenta la variante Delta se consideraron ciertos tiempos de inmunidad que presentaba el cuerpo después de una infección; pero, al parecer nunca contemplaron que esta nueva variante vendría a demostrar que el tiempo de inmunidad es sumamente corto.

En el estudio que se realizó en Sudáfrica, se llegó a la conclusión que habían registrado un aumento en las reinfecciones entre las personas que habían dado positivo por el virus al menos 90 días antes, lo que sugiere que la inmunidad obtenida de un ataque anterior con el virus no duró tanto como lo había hecho, señaló The New York Post.