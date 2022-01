Omar lo recordó de la siguiente manera: “Antes de la pandemia, la leyenda @_vicentefdez me abrió las puertas de su rancho y con ello las de su corazón, pude conocer al artista, al intérprete y al ser humano, me sorprendió mucho su sencillez, su trato, su voz que al instante transmitía tanta paz y sabiduría acumulada a través de tantos años, un hombre bueno, genuino, y talentoso que nació para cantarle a su pueblo, un pueblo que lo recordará por siempre”.

“Ya casi es tiempo despedirme de #JulianAlvarez y con él de estos 14 kilos que tuve que subir para interpretarlo. Les pido me den todos sus tips y consejos para bajarlos, ¿qué ejercicios, dietas o suplementos me recomiendan?Los leo a todos”, escribió Omar sin imaginar la gran cantidad de consejos que le harían llegar.

Durante la pandemia se dedicó a componer canciones y trabajar en su nuevo proyecto musical, donde canta regional mexicano a su manera. El primer sencillo es “Las locuras mías”: “Agarrarme de Pedro Infante fue un escudo protector, mi cobijita de Charlie Brown, porque me siento muy cómodo. No me costaba tanto trabajo imitarlo porque, guardando las dimensiones, tengo una tesitura parecida”, dijo, en entrevista virtual.

La música fue su primera pasión

“Pero cuando encontré esta canción empecé a encontrar mi propio estilo: ese era yo, no estaba imitando. Me costó muchos años; escucho mis grabaciones de antes, mis discos, y ese no era yo, estaba inseguro, aprendiendo. Ahorita todo fue un click”. Aunque ha brillado como actor, conductor, comediante y locutor, el protagonista de No manches, Frida recuerda que la música fue su primera pasión.

Comenzó a cantar con 5 años y aprendió a tocar guitarra a los 16, al llevar serenatas. Con dos álbumes, El Gori Gori y Me enamoré de ti, se percató de las críticas cuando lanzó canciones luego de Como caído del cielo, mismas que lo limitaron por un tiempo (Con información de Agencia Reforma).