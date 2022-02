El video de la mamá que llega al lugar donde cuidaban a su hija mientras ella trabajaba, quedó como evidencia del descuido de las trabajadoras, por lo que de inmediato el tema cobró relevancia entre la comunidad que no se explica cómo las mujeres olvidaron a la pequeña, si su trabajo es precisamente cuidar de ella.

Asustada porque no veía nada y todo estaba oscuro, la mamá intuyó peligro para su hija y como toda madre, hizo caso a su sexto sentido y como puo brincó las rejas tumbó todo a su paso hasta que encontró lo que buscaba, a su hija, pero su sorpresa fue mayor en el estado en que la encontró.

De manera inmediata la mamá atinó en llamar al 91 para pedir ayuda y en cuestión de minutos llegaron los bomberos para hacer las maniobras pertinentes para sacar a la menor, sin embargo, el terror todavía no acabaría para la mujer hasta que los apagafuegos la sacaran de allí.

"Llegar tarde, no es excusa para dejarla encerrada, es una niña", "yo agarro y rompo esa puerta y saco mi muchacha! Abusadores", "yo creo que fue un error un humano, no creo que la hayan dejado intencional, ni tampoco creo que la hayan dejado porque su mami no había llegado, seguro un error".

Tras el hecho, las empleadas fueron puestas en inhabilitación, mientras se hace la investigación, pero mientras tanto, la gente seguía opinando: “No importa la hora que llegará la madre no debieron castigar la niña por eso”, “irresponsabilidad de ambas partes”.



Las críticas no paraban: “Waooo que importa que la madre llegara tarde para eso están los teléfonos para avisar ambas, no me lo puedo imaginar la tristeza y angustia de esa niña ahí sólita… pero eso se pierda la cabeza por los hijos en un segundo brrrrr”.

“Solo cuando somos padres logramos comprender éste mundo de ser paes. Que no está hecho para todos!! Sabemos que el tiempo no rinde y más si trabajas en la calle y cumples un horario. Son infinitos los motivos por los que la mamá pudo llegar tarde, quisiera pensar que la maestra se fue y no se percató que la niña estaba en algún lugar jugando (esperando que la buscara su mami). Porque de verdad hay que ser bien desalmado para irse y dejar a esa criatura sola, a obscuras. Gracias a Dios estaba bien la niña”.