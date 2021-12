Tras exponer a Adamari López, Olga Tañón rome el silencio

Manda un comunicado y revela toda la verdad

Seguidores se ponen de lado de la cantante ¿Se arrepiente? Tras ‘exponer’ a Adamari López en donde daba a entender que se había operado para poder presumir su reciente y más delgada figura, la cantante puertorriqueña, Olga Tañón rompe el silencio y habla de sus últimas declaraciones en torno a su compatriota. Vaya que las cosas se pusieron bastante complicadas luego de que Olga Tañón diera a entender que Adamari López se había hecho una cirugía de balón gástrico, comentando que muy posiblemente la guapa chaparrita consentida se había sometido a esta operación para lucir su cuerpo de ensueño. ¿ADAMARI LÓPEZ RESPONDE A LAS DECLARACIONES DE OLGA TAÑÓN? Estas declaraciones causaron que Adamari López, a palabras de muchos seguidores, le respondiera de manera contundente a la cantante, en donde mediante un video en sus redes sociales, la ex de Toni Costa aseguró que realmente no le importaba lo que la gente dijera de ella. En el video, Ada dejó claro que no le importaba lo que decían de ella, afirmando que ella continuaría con su vida sin importar qué: “¿Tú crees que yo no sé qué hablan de mí?”, se podía escuchar como canción en el video, “Que digan lo que quieran de mí, yo vivo mi vida como loca”, mientras bailaba de un lado para otro.

OLGA TAÑÓN AFIRMA QUE SUS DECLARACIONES FUERON SACADAS DE CONTEXTO A pesar de que Adamari López no dijo para quien iban dirigidas estas palabras, muchos dieron por hecho que se trataba de una indirecta para Olga Tañón y sus más recientes declaraciones, esto provocó que la cantante no dudara en responder a estas indirectas de una vez por todas. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete dejó en claro que sus palabras no eran para ‘dejar mal parado a nadie’ ni mucho menos, ya que afirmó que este tipo de procesos, así sean por cirugía o no eran procesos complicados, afirmando que todo eran puros chismes.

OLGA TAÑÓN ROMPE EL SILENCIO EN TORNO A SUS MÁS RECIENTES DECLARACIONES Mediante su comunicado, Olga Tañón rompió el silencio, e inicio sus declaraciones con lo siguiente: “Lamentablemente la admiración por lo logrado de algunas personas, otras lo toman lamentablemente como chisme y estupid*z y no voy a caer en eso y punto”. Tras esto, la ganadora al premio Grammy retomó su reciente video, en donde ponía ‘en jaque’ a Adamari López y su operación: “En videos anteriores hablé sobre la bariátrica como una disciplina y mencioné a personas que me he enterado de que lo han logrado así”.

“NUNCA FUE CON EL AFÁN DE OFENDER”, OLGA TAÑÓN Después de esto, Olga Tañón aseguró que sus declaraciones no habían sido para atacar a una persona ni mucho menos, sino más bien fueron para aplaudir su disciplina: “Jamás ha sido con ánimos de ofender, al contrario, ha sido realzando su disciplina después de un proceso”. “Si fue de esta forma, lo lamento, pero pues siempre están los malvados metiendo el puñal. Bendiciones y sigamos felices”, finalizó con su comunicado la cantante de música merengue, tras afirmar que sus palabras no fueron para atacar a nadie, ¿ni mucho menos a Adamari López?

TRAS SUS DECLARACIONES, SEGUIDORES SE PONEN EN EL LUGAR DE OLGA TAÑÓN Este comunicado, en donde Olga Tañón rompía el silencio en torno a sus más recientes declaraciones, atrajo un sinfín de comentarios, en donde seguidores de la cuenta de Chamonic3 aplaudieron las palabras de la cantante, mientras que otros afirmaban que había sido otra indirecta para Adamari López: “Tiene razón Olga, ella no lo hizo para exponer ni burlarse de nadie. Aquí el problema son esas personas que no comprenden y toman las cosas a mal. Adamari si se ve que le picó, pues que se rasque, ya sabemos que no va a admitir lo de su cirugía”, “Olga ni se retractó, nada más aseguró que no fue en mala onda, nomás la puso de ejemplo”, “Lo dijo por Adamari, pero tiene razón, su video no lo hizo con esa intención”.

USUARIOS AFIRMAN QUE ADAMARI LÓPEZ SE TOMÓ LAS DECLARACIONES DE OLGA TANÓN PERSONALES Más y más comentarios seguían llegando para las más recientes declaraciones de Olga Tañón, en donde seguidores afirmaban que realmente ella nunca había dicho eso con mala intención, y que si ‘Adamar lo había tomado así’ era su problema: “Tu muy bien, el problema fue de aquellas personas que ya no podrán decir que fue por obra y milagro del GYM, y claro no tiene nada de malo”, “Pues no es por el chisme, pero es algo que se le ha cuestionado a Adamari y lo negó muchas veces, y ahorita eso sería cuestionado por mentir, Olga no tiene nada de que disculparse”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

HABLA DEL SECRETO DE ADAMARI LÓPEZ Cómo bien se mencionó con anterioridad, fue el pasado 8 de diciembre cuando se dio a conocer a través del programa Chisme No Like conducido por el periodista argentino, Javier Ceriani y Elisa Beristain que se había revelado el secreto de la puertorriqueña para bajar de peso. Durante la emisión de Chisme No Like aparece la compatriota de Ada, Olga Tañón ¿echándola de cabeza?, y es que la puertorriqueña asegura que López se sometió a una cirugía para bajar de peso. Según Olga la conductora de Hoy Día bajo de peso gracias a una cirugía de balón gástrico.

¿SERÁ VERDAD QUE ADAMARI LÓPEZ SE REALIZÓ EL BALÓN GÁSTRICO? Anteriormente la boricua Adamari López debido a su pérdida de peso fue contratada por Oprah Winfrey como embajadora de su programa. Durante su participación la puertorriqueña aseguró que su nueva figura se debió a su disciplina en el ejercicio y la dieta estricta que ha tenido desde su separación con Toni Costa. Sin embargo los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguran que les estuvo mintiendo a todas las personas que quieren lograr el cambio que ella tuvo. Incluso se basaron en las declaraciones de Olga Tañón para comprobar sus declaraciones en las cuales afirmaban que la boricua estaba mintiendo.

GRAVES CONSECUENCIAS PODRÍA HABER La puertorriqueña estaba hablando en un video clip sobre una amiga que subió el doble de su peso cuando se hizo el balón gástrico y en ese momento aseguró que su compatriota se hizo la misma cirugía. Esto sin duda si se llegará a comprobar podría traer consecuencias para Ada. “Esto podría traerle graves consecuencias a la conductora, pues ahora sí #OprahWinfrey podría sacarla de su marca y quizá hasta demandarla. ¡Que no engañe más a su público!”, se puede leer en el post de Chisme No Like donde echan de cabeza a la conductora boricua y aseguran que engaña a su público.

“ESO SE PRESUMÍA PORQUE HA ADELGAZADO DEMASIADO” Esta publicación causo que varios usuarios reaccionaran al post del programa en las redes sociales y dejaran en los comentarios sus distintas opiniones al respecto: “Una cosa es rumores y otra hasta buscar pruebas para dañar a otros no los entiendo son periodistas o se. Dedican a detective para que la demanden”, dijo un internauta. “Por eso siempre es bueno decir la verdad al final alguien te echa de cabeza”, “Eso se presumía porque ha adelgazado demasiado”, “El tiempo siempre le da la razón, yo no tenía ninguna duda nadie rebaja tanto y si no es con una cirugía, y menos una persona que tiene años peleando con su sobre peso como lo es Adamari solo ella se cree su mentira”. Vaya lío.