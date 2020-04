La cantante puertorriqueña se hace prueba casera de coronavirus y comparte los resultados

Le llueven críticas a Olga Tañón por esta acción

“Que ganas de llamar la atención”, le dicen algunos usuarios

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, la cantante puertorriqueña Olga Tañón se hace prueba casera de coronavirus y comparte los resultados, pero le llueven críticas por esta acción.

Con más de 480 mil reproducciones hasta el momento, en esta publicación puede observarse a Olga Tañón en la cocina de su casa luciendo de lo más cómoda con una sudadera negra, gorra y lentes, pero confiesa que es la primera vez que está más nerviosa que un show: “La gente que me conoce sabe que soy muy sincera con las cosas que hago”.

Al estar en tiempos de coronavirus, la cantante puertorriqueña está consciente que hay mucha desinformación, aparte de información extra, por lo que tomó la decisión de hacerse esta prueba casera de coronavirus a pesar de no tener síntomas.

“Nosotros tenemos un compromiso muy grande en nuestro hogar y pudimos conseguir estas pruebas”, dice Olga Tañón, para luego encomendarse a Dios y hacerse un pequeño piquete en uno de sus dedos para extraer un poco de sangre y colocarla en la prueba casera de coronavirus.

Además de Olga Tañón, los demás integrantes de su familia se hicieron estas pruebas, y luego de esperar algunos segundos que se les hicieron eternos, los resultados fueron negativos: “Gracias al Señor, estoy negativa de la prueba de coronavirus”.

El productor musical Emilio Estefan reaccionó a este video y le mandó el siguiente mensaje a la cantante puertorriqueña: “Me da mucha felicidad que todos están bien. Muchas bendiciones y no nos vemos tanto por el trabajo, pero los queremos mucho. Y muy orgulloso de todo lo que siempre hacen. Muchos besos”.

Pero cuando daba la impresión que los usuarios se unirían a esta felicitación, ocurrió lo contrario: “Que ganas de llamar la atención. Esa prueba era mejor que la ocupara alguien que de verdad la necesita”.

“Lo que pienso es que debió hacerlo en privado y no publicarlo porque hay gente que la necesita y no la puede pagar. Y todo por figurar y tener popularidad. Hay gente que murió por no tener las posibilidades económicas que tiene ella (Olga Tañón) para COMPRAR una prueba. Que bueno que le salió negativa la prueba, no quiero ver el drama que haría si le sale positiva”, dice otra usuaria.

Por su parte, otro internauta lanzó una pregunta: “¿Tú crees que la señora Olga Tañón necesita hacer un video casero sólo para llamar la atención?”.

Los “ataques” contra la cantante puertorriqueña siguieron haciéndose presentes, a pesar de que ella dijo en el video que lo hizo por su familia: “No desperdicien pruebas si no tienen síntomas”, “¿Qué necesidad tenía ella de hacerse la prueba?”, “Solo la prueba la tienen las personas con demasiado dinero, ellos siempre la tienen con facilidad”.

No faltó quien defendiera a Olga Tañón, aunque no fue al cien por ciento: “Creo que no lo hizo de mala fe, al contrario, pero muy desatinado hacerlo público porque hay mucha gente que realmente lo necesita y están en condiciones graves”.