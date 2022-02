¡Olga Tañón ataca nuevamente a Adamari López y esto fue lo que dijo!

Olga Tañón vuelve a atacar a Adamari López por la espalda

“No está bien que se la pase mintiendo”

Así se defendió de los malos comentarios Adamari la primera vez Olga Tañón ataca Adamari: La boricua Adamari López, parece tener un montón de enemigos regados por todos lados, pues a pesar de que Olga Tañón, habló de ella hace unos meses en donde, aseguró de acuerdo a sus palabras, que Adamari se habría hecho una operación para bajar de peso, volvió a resurgir controversia por hablar nuevamente de la chaparrita consentida y su baja de peso. A pesar de que Tañón se disculpó con Adamari y aclaró que no hizo tales declaraciones con el fin de ofender a nadie, Adamari López no se quedó callada y se defendió por medio de un video que subió a su Instagram, en donde dejó mas que claro que no le importa lo que la gente diga de ella… ¡Vuelve a arrematar contra Adamari! A través de una nueva emisión de ‘Chisme No Like’, expusieron el momento en el que Olga vuelve a a hablar de Adamari López. “Olga sabe que dijimos la verdad y que ya expusimos a Adamari, miren como la trata de hipócrita y doble moral, guerra de boricuas”, dictó Javier Ceriani al programa. En el video, Olga sale hablando de la operación que se hizo Adamari, diciendo que ella nunca aceptará lo que se hizo, pero aconsejando que podría ser mucho más fácil aceptarlo y ayudar a otras personas que quisieran hacerse esta operación: “Que no me la hice, pero ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los demás a decirles “parale ahí”, te ayudo de esta forma, voy a volver a hacer otra controversia”, dijo Tañón en sus historias de Instagram.

Olga Tañón ataca Adamari: ¿Qué fue lo que dijo Olga la primera vez? La boricua, Olga Tañón, se encontraba hablando del Balón Gástrico, operación que Olga se hizo y lo aceptó públicamente… ‘sin querer’, Tañón dijo: “En el caso de Adamari, cuando se hizo el balón…”. Así fue como la cantante confirmó que sabía que Adamari López se habría realizado dicha operación. Regresando a las declaraciones que Olga hizo recientemente, ella dice lo siguiente: “Lo que si me molesta, sin referirme a nadie, es la gente que dice que adelgazaron de una forma y no es cierto. Pero, volviendo a lo mismo, la obesidad sigue siendo un problema y es una enfermedad”, declaró Olga en Instagram, de acuerdo a información de Chisme No Like. (PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ)

Olga Tañón ataca Adamari: Le dan los seguidores la razón a Olga A través de los comentarios de los seguidores de Chisme No Like, se habló mucho sobre la razón que tiene Olga Tañón al decir, que no es necesario mentir para ‘quedar bien’, y que Adamari debería de tomar nota con lo que dice su compañera. ” Olga tiene razón, se puede ayudar con lo que uno vive por experiencia propia, especialmente en cuanto al problema la de obesidad, si se puede ayudar a otros”. Escribió un seguidor en YouTube. “Bien por Olga , no tiene necesidad de colgarse de nadie, porque ella es una gran cantante que es reconocida mundialmente, es ganadora de muchos premios, y lo mejor es que no es una hipócrita”, “Yo estoy de acuerdo que la gente se arregle, pero no es necesario mentir”, “El problema no es como adelgazó, el problema es mentir. Así la gente se pone a pensar con que facilidad miente, con lo de Fonsi también decían que mentía…”.

Olga Tañón ataca Adamari: “No está bien que le mienta a sus fans” Muchos seguidores de la pagina, además de darle la razón a Olga Tañón, señalan que debido a la ‘publicidad engañosa’ que maneja Adamari en su cuenta de Instagram sobre el producto que usa para supuestamente ‘bajar de peso’, debería la gente pedir devolución del dinero. “Tiene toda la razón Olga… ¿Qué hay de malo hacerse algo para adelgazar y decirlo? En muchas ocasiones sirve para otras personas que luchan contra la obesidad”, “La ley debería caer sobre la publicidad engañosa, así que podríamos ver a muchos acusados por utilizar la publicidad para engañar al público. Todas las personas que han comprado los productos de Oprah, que promociona Adamari, deberían de pedir la devolución de su dinero por estafa…”

Se defiende Adamari de las acusaciones Adamari López, se defendió de todas las acusaciones que se le han estado haciendo mediante un video en sus redes sociales, la ex de Toni Costa aseguró que realmente no le importaba lo que la gente dijera de ella, y así fue como decidió defenderse de las acusaciones de la gente. Ada, aclaró que no le importaba lo que decían de ella, afirmando que ella continuaría con su vida sin importar qué: “¿Tú crees que yo no sé qué hablan de mí?”, se podía escuchar como canción en el video, “Que digan lo que quieran de mí, yo vivo mi vida como loca”, mientras bailaba de un lado para otro.

Olga declaró que no hizo esas declaraciones con el fin de ofender Adamari nunca dijo para quien iba dirigido el video, aunque muchos de los seguidores dieron por hecho que se trataba de una indirecta para Olga Tañón y sus más recientes declaraciones, esto provocó que la cantante no dudara en responder a estas indirectas, ya que a la cantante no le gusta quedarse callada. Fue a través de su cuenta de Instagram, que la intérprete dejó en claro que sus palabras no eran para ‘dejar mal parado a nadie’ ni mucho menos, ya que afirmó que este tipo de procesos, así sean por cirugía o no eran procesos complicados, afirmando que todo eran puros chismes.

Olga Tañón ataca Adamari: Revelaron el nombre de quién habría operado a Adamari Javier Ceriani y Elisa Beristain confesaron que habrían dado con la información del cirujano que operó a la boricua Adamari López y que por primera vez revelarían quien había sido. “Hoy día te confirmamos que Adamari se hizo un procedimiento único en Miami, por un cirujano que es uno de los mejores y es dominicano” Proceden a nombrar al cirujano, Abel Bello el cual dicen Javier y Elisa, que le realizó a Adamari López una manga endoscópica . “Te cosen el estómago, sin cortártelo”. Después los conductores muestran la identidad del cirujano el cual procede a explicar el procedimiento de la manga endoscópico.