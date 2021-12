Durante la emisión de Chisme No Like aparece la compatriota de Ada, Olga Tañón ¿echándola de cabeza?, y es que la puertorriqueña asegura que López se sometió a una cirugía para bajar de peso. Según Olga la conductora de Hoy Día bajo de peso gracias a una cirugía de balón gástrico.

Cabe recordar que desde su ruptura Adamari López ha tenido un impresionante cambio en su figura, constantemente en sus historias de Instagram comparte video de como realiza las rutinas de ejercicios para mantener su buena condición. Pero al parecer esto no sería lo único para mantener su gran cuerpo.

Esta vez en una transmisión del programa Chisme No Like conducido por el periodista argentino, Javier Ceriani y Elisa Beristain, revelaron el secreto de la puertorriqueña para bajar de peso. Los conductores aseguran que la boricua les ha estado mintiendo a sus seguidores sobre como llegó a tener ese cuerpo.

Adamari López se realizó cirugía de balón gástrico. La conductora boricua más querida por los hispanos Adamari López ha impresionado en los últimos meses por su increíble cambio físico que ha logrado con esfuerzo y dedicación. Esto sin duda ha generado gran polémica, ya que muchos de los internautas aseguran que su perdida de peso no es solamente por su entrenamiento.

Graves consecuencias podría haber si Adamari López se realizó el balón gástrico

La puertorriqueña estaba hablando en un video clip sobre una amiga que subió el doble de su peso cuando se hizo el balón gástrico y en ese momento aseguró que su compatriota se hizo la misma cirugía. Esto sin duda si se llegará a comprobar podría traer consecuencias para Ada.

“Esto podría traerle graves consecuencias a la conductora, pues ahora sí #OprahWinfrey podría sacarla de su marca y quizá hasta demandarla. ¡Que no engañe más a su público!”, se puede leer en el post de Chisme No Like donde echan de cabeza a la conductora boricua y aseguran que engaña a su público.