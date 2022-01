Nuestro sentido del olfato es el más misterioso de los 5 sentidos. Por ejemplo, si alguna vez has entrado a un cuarto y has experimentando una punzada de emoción ya que piensas que has olido a tu madre ya fallecida en el cuarto, debido a que alguien estaba usando su perfume característico, estás consiente del poder que tiene el olfato para activar un recuerdo emotivo.

En, A Natural History of the Senses, la historiadora de la ciencia, Diane Ackerman, escribió que: “Un olor puede ser abrumadoramente nostálgico debido a que activa imágenes poderosas y emocionales antes que tengamos tiempo de editarlas… Cuando damos perfume a alguien, le damos memoria líquida. Kipling tenía razón: “Los olores son más seguros que las cosas que se ven o que se escuchan para hacer que los hilos de tu corazón se quiebren.” Aquí hay 10 datos más que son fascinantes y que no sabías sobre tu sentido del olfato.

1. La nariz de una mujer es poderosa

Las mujeres tienen un sentido del olfato más fuerte que los hombres. Mucho más fuerte. Es aún más fuerte en la primera mitad de su ciclo menstrual, alcanzando su máximo cuando están más fértiles.

2. Tu olor es único

Igual que las huellas digitales, todos tienen una identidad de olor única. Dos personas no pueden tener el mismo olor, excepto si son gemelos idénticos.