Sin embargo, los números indican que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, continúa la crisis migratoria. Ante este panorama, el presidente norteamericano, Joe Biden, encargó a finales de marzo a la vicepresidenta Kamala Harris la tarea de frenar la migración. Con este propósito, el 7 y 8 de junio pasados, Harris realizó un viaje a México y Guatemala, donde pidió a los migrantes a “que no vengan” a Estados Unidos. Además, mostró sintonía con el Gobierno mexicano para “atender las raíces de la migración”. Incluso, anunció asistencia de Washington para generar 250 millones de dólares en inversiones en el sur-sureste y la colaboración para frenar a los “polleros”, como se conoce en México a quienes trafican con migrantes.

Ciudad Juárez (México), 13 jun (EFE News).- La presión migratoria en la frontera norte de México continúa en urbes mexicanas como Ciudad Juárez y reflejan la incesante ola que vive la región, que en mayo registró un nuevo máximo de más de 180.000 indocumentados arrestados por Estados Unidos. Enrique Valenzuela Peralta, coordinador general del Consejo Estatal de Población en Ciudad Juárez aseguró este domingo a Efe que la ola migratoria se ha presentado a partir de febrero “y ha generado desafíos en espacios humanitarios”. La declaración contrasta con las del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 31 de mayo aseguró que, después de que marzo fue un mes “muy crítico” en cuanto a deportaciones, “ya ha bajado” la migración. “Todavía falta, pero sí se está avanzando, ya no está como en marzo, ha ido bajando, poco, pero ha ido bajando”, afirmó.

Fierro García añadió que los migrantes intentan cruzar a Estados Unidos porque son víctimas de violencia y extorsión en su país de origen. “Venden lo poco que tienen, son engañados por los polleros y andan intentando llegar a Estados Unidos, para que les den asilo político”, abundó. Afirmó que no sirve que en otros países las personas tengan un buen empleo “si el crimen organizado hace estragos en ellos y los hace abandonar sus raíces”.

ARRIESGAN LA VIDA POR SU FAMILIA

Martha Julissa es una guatemalteca de 20 años que busca llegar a Estados Unidos para sacar a adelante a su hija y, aunque quienes la trajeron a México le aseguraron que sería fácil pasar, se dio cuenta que no era así. “En el camino se sufre mucho, vengo con mi niña de 2 años, ella se enfermó y no sabía qué hacer. No logré pasar y por eso estoy aquí, para intentarlo”, dijo.

No obstante, señaló que vale la pena arriesgarse, pese a que ahora tiene una deuda de 40.000 quetzales (5.172 dólares) que pidió prestados para el viaje, ya que en Guatemala “no hay futuro”. Sonia Felipe Pascual también es guatemalteca y asegura que ya intentó cruzar a Estados Unidos pero la deportaron. “Yo arriesgué mi vida por mi hijo” aseveró.