Gente preocupada

John Haugen, subjefe de la Primera Nación de Lytton, dijo que los líderes estaban tratando de dar cuenta de los miembros que no llegaron a Lillooet. “Es incomprensible, la gente está tan ansiosa y preocupada por lo que vendrá después”, dijo, y dijo que la comunidad había sufrido una tremenda “devastación y pérdida”.

Rosanna Stamberg, que vive en Enderby, dijo que estaba tratando de localizar a su hijo y su hija, Alfred y Marjorie Nelson, que viven a unos 8 kilómetros (5 millas) del centro de Lytton. “No sé en qué dirección fueron. No sé si bajaron hacia Chilliwack. No sé si fueron a Lillooet. No sé si fueron a Spencer’s Bridge o Merritt o Kamloops. No tengo ni idea ”, dijo en una entrevista telefónica. “O si se quedaban en casa”. Archivado como: Ola de calor muertes.